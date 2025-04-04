關稅帶來痛苦 安全資產獲追捧 專家：不要試圖成英雄

關稅帶來痛苦，投資人趨吉避凶。（路透）

如今關稅 已成定局，投資人正在尋找避免經濟痛苦的方法，尋求能夠安然度過經濟衰退和通膨上升的資產或較少依賴國際貿易的公司。

關於關稅最終將達到何種程度的新的不確定性，引發了對保護和提供緩衝的交易的尋求。

Mercer Advisors投資長卡爾加格尼(Don Calcagni)表示：「就關稅而言，我們不知道未來三年半的走向，也不知道未來三年半的走向。」他建議投資人投資私人市場以避免頭條風險。「因此，投資人應該保持謹慎，保持良好的多元化，不要試圖成為英雄。」

可以抵禦關稅影響的交易包括大宗商品、黃金等貴金屬、價值型股票和防禦性股票以及小型公司股票和債券 。

Allspring資深投資組合經理人利特爾(Gustaf Little)表示：「到目前為止的市場走勢是為了規避關稅帶來的風險或潛在的經濟衰退而採取的安全措施。現在我們需要思考得更遠一些。」「關稅可能會帶來去全球化時代的到來。」

他看好可能從保護主義政策中受益的小型公司，因為它們對貿易的依賴程度低於大型公司。

富蘭克林鄧普頓絕對回報主管克里斯蒂安(Robert Christian)表示，作為對沖基金投資人，他青睞全球宏觀基金，因為可以交易不同國家的大量資產，還有中性股票基金，它們在不確定性中往往表現良好。

他說，「各公司已經將庫存裝滿倉庫，為接下來的3、4個月做好準備。但問題是：之後會發生什麼事？」

即使史指處於修正區域，損失可能會更大。

Janus Henderson Investors多重資產全球主管赫茨(Adam Hetts)評論表示：「各國令人震驚的關稅表 明這是『談判策略』，這將使市場在可預見的未來處於緊張狀態。」

他表示，川普政府展現出令人驚訝的抵禦市場痛苦的能力，「現在最大的問題是，隨著談判的展開，它對真正的經濟痛苦能承受到什麼程度。」