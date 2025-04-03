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美財長甩鍋 說股市大跌和川普政策無關

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美財長甩鍋 說股市大跌和川普政策無關 而是科技七雄被拋售

編譯葉亭均／即時報導
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美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（路透）
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（路透）

美國財長貝森特（ Scott Bessent）周三表示，股市出現拋售潮，主要是因最大型科技股劇烈回檔，而非是因為川普政府的保護主義政策。他另表示，聯邦政府有可能最快在5月或6月就耗盡財政手段的運作空間，屆時將不能按時履行所有付款義務。

貝森特周三晚間在彭博電視上表示：「我試圖扮演財政部長的角色，而非市場評論員。我想指出的是，尤其是那斯達克在DeepSeek（中國AI新創公司）事件那一天攀抵高峰，因此，這是「Mag 7」（科技七雄）的問題，而非「MAGA」（讓美國再次偉大）的問題。

貝森特指的是DeepSeek發表新語言模型，在1月底引發美國科技股暴跌的事件。

所謂「美股七雄」，包括蘋果、亞馬遜、特斯拉、Alphabet、微軟、Meta和輝達從當時之後面臨劇烈拋售，拖累那斯達克綜合指數陷入回檔修正領域，該指數從去年12月16日攀抵的紀錄高點，迄今下跌約13%。

貝森特淡化川普一連串關稅措施、引發許多投資人擔心通膨加速、經濟成長放緩或衰退的影響。不過許多投資人歸咎關稅是導致美股重挫的原因。

貝森特受訪時另表示，聯邦政府有可能在5月或6月達到債務上限，「我們將在5月或6月的某個時候進入警告軌道」。他說，如果債務上限要通過調解程序進行解決，那麼就必須在所謂「X日」（X date，意指逼近債務違約的最後一刻）前完成。

共和黨籍議員現在正在研究一項延長2017年減稅計畫的法案，即所謂調解方案，目標是提高聯邦債務上限。債務上限今年年初恢復生效，自那以來財政部一直在使用特殊的會計策略，在不違反舉債限額的情況下按時支付所有款項。

那斯達克 財政部 聯邦政府

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