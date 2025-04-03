我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

說好比照他國關稅？川普關稅公式「掛羊頭賣狗肉」

美財長甩鍋 說股市大跌和川普政策無關

搶在新關稅上路前買車 現代、通用車美銷售火爆

編譯黃淑玲、陳律安／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
消費者趕在美國總統川普新關稅上路前購車。（路透）
消費者趕在美國總統川普新關稅上路前購車。（路透）

消費者趕在美國總統川普關稅上路前購車，火熱買氣使南韓現代汽車在美國銷售，締造單月和單季的最佳成績；通用汽車（GM）上季銷售也出現二位數成長。

現代汽車公布，第1季交車量躍增10%至20萬3,554輛；3月銷量也勁揚13%，雙雙打破該公司歷史紀錄，主要是旗下暢銷車款Tucson休旅車和Elantra轎車銷量增幅達二位數。現代暨Genesisi北美地區執行長帕克說，上周末是很長一段時間以來買氣最旺的周末，大批人潮湧入，想在關稅上路前買車。

與此同時，通用第1季零售銷量大增17%；福特上季銷量攀升5%，光在3月就跳增19%。但豐田上季銷售成長較為疲弱，增幅不到1%

第1季是新關稅上路前的最後一季，川普2日對所有進口車及部分進口車零組件加徵25%關稅。美國銷售的汽車當中，有半數在海外組裝，即使是美國國內製造的車輛，也通常使用大量海外生產的零組件，可能會被加課關稅。

關稅憂慮促使汽車業顧問公司J.D. Power預測，美國3月新車銷售將飆升13%。但分析師認為，倘若關稅生效並持續施行，銷售升勢將曇花一現。

關稅也可能讓民眾更買不起汽車，據J.D. Power該數據，新車價格在2019~2024年間已攀漲約三成。

摩根史坦利分析師上月報告估計，倘若川普關稅持續，新車價格將再增12%，每月車貸會從現行的750美元增至840美元。安德森經濟集團估算，川普汽車關稅會讓汽車的生產成本，最多提高1.2萬美元，這將使部分車款難以在美國銷售，尤其是低價車款。

彭博資訊引述知情人士報導，賓士集團（Mercedes Benz）正考慮在美國市場停售最低價車款，因為美國總統川普的汽車關稅，可能導致銷售這類車款「划不來」。不過，路透稍後報導，賓士發言人在回應彭博報導的電子郵件中表示：「這毫無任何依據。賓士持續尋求讓旗下備受歡迎的車款，銷售得以成長。」

如果賓士決定減少銷售入門款產品，將讓賓士這類獲利能力最少的車款避開關稅衝擊。舉例而言，GLA車款在美起售價約4.3萬美元，如果不把關稅轉嫁給消費者，將使該車款的稀薄利潤轉為虧損。停售入門款，也可能鼓勵消費者轉向選擇較高階的車款。

關稅 川普 豐田

上一則

財經簡訊

下一則

港交所研擬場外設交易市場 為投資者提供退場機會

延伸閱讀

川普祭關稅 加州外國食品行：耶誕季恐無法如期供貨

川普祭關稅 加州外國食品行：耶誕季恐無法如期供貨
川普最新民調出爐 跌至43%創重返白宮新低

川普最新民調出爐 跌至43%創重返白宮新低
川普對等關稅「這些國家」逃過一劫？白宮官員曝原因

川普對等關稅「這些國家」逃過一劫？白宮官員曝原因
川普關稅對亞歐國家打擊尤甚 經濟研究員：比我們擔心的還更糟

川普關稅對亞歐國家打擊尤甚 經濟研究員：比我們擔心的還更糟

熱門新聞

「股神」巴菲特旗下波克夏A股股價漲破80萬美元關卡，只花37個交易日就上漲10萬美元。（路透）

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

2025-03-28 07:10
土耳其民眾抗議伊瑪莫魯被捕。 （美聯社）【作者：羅秀鳳，日期：2025-03-24，數位典藏序號：20250323230427624】

土耳其面臨「政盪」大動作捍衛匯價

2025-03-24 02:00
盤前公布的核心個人消費支出(PCE)物價指數也高於預期，2月上漲2.8%，較上月上漲0.4%，加劇了人們對持續通膨的擔憂。歐新社

拋售力道加劇 道指重挫700點 科技股拖累那指大跌2.7%

2025-03-28 16:46
巴克萊警告，在關稅極端情況下，墨西哥披索對美元最多可能重貶近四成，人民幣預估貶值逾20%。（路透）

低估川普關稅衝擊？人民幣恐重貶20% 這國貨幣估貶四成最慘

2025-03-27 07:20
川普宣布對等關稅後，美股期指重挫。(路透)

被關稅嚇壞美期指狂瀉 道瓊跌逾千點、那斯達克重摔逾4%

2025-04-02 20:12
市場評估美國總統川普的關稅政策。(路透)

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

2025-03-05 08:51

超人氣

更多 >
好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃

好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃
川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…
完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少
亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權

亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權
早被遺忘的「殭屍房貸」復活 屋主很困擾

早被遺忘的「殭屍房貸」復活 屋主很困擾