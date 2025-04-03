美3月ADP就業大增15.5萬人 勞動市場展現韌性

ADP發布報告顯示，3月私營部門就業人數成長強於預期，緩解了人們對勞動市場和經濟放緩的擔憂。

該薪資處理公司表示，3月企業新增就業15.5萬個，較2月上修後的8.4萬個大幅增加，且優於《道瓊 》預測的12萬個。

在人們擔心川普 總統的激進關稅 可能阻止企業增加員工數量，進而減緩商業和消費者活動之際，這項數據卻意外上漲。

新增招聘範圍相當廣泛，隨著稅收季節臨近，專業和商業服務業增加了5.7萬名員工，而金融活動業增加了3.8萬名員工。製造業貢獻了2.1萬個就業機會，休閒和酒店業貢獻了1.7萬個就業機會。

其中，服務提供者負責13.2萬個職位。在減少就業方面，貿易、運輸和公用事業減少了6000個工作崗位，自然資源和採礦業減少了3000個工作崗位。

薪資方面，在職人員薪資較去年同期成長4.6%，轉職人員薪資較去年同期成長6.5%。兩者之間的差距與9月創下的系列低點持平，顯示想要換工作的工人的流動性較低。

不過，整體數據顯示勞動市場穩健。美國勞工統計局的最新數據顯示，目前空缺職位數量與可用工人數量幾乎持平，扭轉了幾年前職位空缺數量與失業人數之比為2比1的趨勢。