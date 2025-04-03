美股最錢線／創2年多新低 風暴尚未歇止

今年第1季美股 創下2年多以來最糟單季表現。而不少華爾街 分析師認為，美股風暴可能還遠遠沒有結束。

數據顯示，今年第1季，那斯達克綜合指數下跌10.4%，為2022年第2季以來最大單季跌幅；史坦普500指數跌幅為4.6%，為2022年第3季以來表現最差的一季。

花旗美股策略主管凱澤(Stuart Kaiser)在最新客戶報告中寫道：「我們不準備逢低買入，因為推動拋售的風險仍在繼續。」

他認為，最近美股的拋售並不是由單一因素驅動：無論是美股獲利預期、消費者和企業信心還是美國經濟數據，都在不斷惡化，這些因素綜合起來釀成了第1季的慘劇。

大型科技股在美股的拋售潮中首當其衝。中國DeepSeek的橫空出世，嚇壞了「七巨頭」的投資人，讓人們對科技巨頭在AI領域的重金投資產生質疑。而壓倒駱駝的最後一根稻草來自美國白宮，川普 的關稅威脅不斷衝擊美股投資人的風險偏好，讓過去幾年領漲美股的火車頭「七巨頭」反而成為領跌急先鋒。

華爾街策略師指出，考慮到「七巨頭」的權重過大，如果沒有這些大型股的帶動，史指幾乎不太可能重新回到紀錄高點。

巴克萊美股策略師克里希納表示：「我們看好大型科技公司，但比較偏向中長期看好；因為短期內幾乎找不到任何促使這種科技股復甦的催化劑。」

除了這些負面因素，美股目前還面臨一個嚴峻的問題：川普的關稅衝擊即將來臨。川普政策的不確定性已經使美國消費者信心降至2022年以來的最低水準。

密西根大學最新的消費者信心調查顯示，三分之二的受訪者預計未來一年失業率將上升，為2009年以來的最高水準。同時，企業CEO的信心也大幅下降，樂觀展望已降至2012年以來的最低水準。（財經新聞組）