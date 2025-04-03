財經簡訊

特斯拉 3月中國銷售年減1.5%

中國乘用車資訊聯席會(CPCA)公布數據顯示，3月美國汽車製造商特斯拉銷售了7萬8828輛中國產電動車 ，較去年同期下降11.5%。

中國產Model 3和Model Y汽車交車量較上月成長156.9%。特斯拉2月底在中國開始交車暢銷車型Model Y改良版，3月在美國和歐洲推出，有助恢復潛在客戶一直在等待的車型需求。今年第1季度，這家美國電動車向歐洲等市場交車17萬2754輛中國製電動車，較上年同期下降21.8%，為兩年多以來的最低水平。

聯航擴大亞洲航線直飛航班

聯合航空計劃在10月新增飛往越南和泰國的每日航班，從而進一步擴大這家已擁有最多亞洲航線的美國航空公司航空網絡。

在此次擴大航線決定中，聯航採用其航空網絡中不常見的策略：從洛杉磯和舊金山 起飛飛往香港後再轉飛這兩個新目的地。飛往泰國曼谷和越南胡志明市的航線將於10月26日開通。此外，聯航10月25日也將增加第二條從舊金山飛往菲律賓馬尼拉的每日直飛航班；12月11日將開通舊金山飛往澳洲阿德雷德的直飛航班，每周三班。

PIMCO對美元立場轉趨謹慎

太平洋投資管理公司(PIMCO)投資長伊瓦斯辛(Daniel Ivascyn)表示，該公司對美元的態度「略持謹慎」，其投資組合中美元部位略微偏低。

由於人們越來越擔心美國關稅的不確定性會增加全球最大經濟體的衰退風險，美元指數今年至今下跌近4%。他補充說，如果全球經濟成長遭遇衝擊，美元仍有可能上漲而不是下跌，「然而，如果赤字繼續保持在目前的水平，如果美國與盟友和全球貿易夥伴的摩擦繼續增加，那麼美元例外主義將隨著時間的演進開始減弱。」

需求疲軟 Rivian交車數大減

由於需求疲軟，電動車製造商Rivian第1季交車量大幅下降。截至3月31日當季，該公司交車8640輛，而去年同期為1萬3588輛。

但根據Visible Alpha統計，這個數字超過分析師平均預期的8200輛交車數。財務長麥克多諾(Claire McDonough)在上次財報電話會議上表示，由於需求疲軟，今年的汽車交車數將下降，部分原因是受到洛杉磯火災的影響。