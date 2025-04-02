我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被關稅嚇壞美期指狂瀉 道瓊跌逾千點、那斯達克重摔

川普關稅對亞歐國家打擊尤甚「比我們擔心的更糟」

蘋果股價嚇崩8% 多國布局製造統統被課重稅「利潤絕對受損」

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘋果公司股價在盤後交易重摔超過7%，反映川普總統宣布的一連串關稅措施尤其衝擊蘋果。(路透)
蘋果公司股價在盤後交易重摔超過7%，反映川普總統宣布的一連串關稅措施尤其衝擊蘋果。(路透)

川普總統2日宣布對等關稅後，蘋果公司股價在盤後交易重摔超過7%，反映一連串關稅措施尤其衝擊蘋果，其中包括對中國商品徵收的關稅稅率累加後達到54%，對蘋果仍以中國為核心的供應鏈構成嚴重威脅。

除了中國外，美國最新關稅同樣影響蘋果在其他國家的製造業務，削弱該公司先前減少依賴中國的相關努力。儘管蘋果多數產品仍在陸廠生產，但部分製造業務已經拓展至多個國家。

彭博資訊整理蘋果在中國其他國家生產的品項，以及將面臨的美國關稅稅率如下：

印度：擴大生產iPhone和無線耳機AirPods，但將面臨26%的對等關稅。

越南：生產部分AirPods、平板電腦iPad、智慧手表Apple Watch和Mac電腦，將被徵收46%的關稅。

馬來西亞：增加生產Mac電腦，將面臨24%關稅。

泰國：生產部分Mac電腦，將被徵收36%的關稅。

愛爾蘭（歐盟成員國）：生產部分iMac，將面臨20%的關稅。

川普最新關稅消息震驚投資人，他們更加擔心關稅將影響蘋果的獲利。蘋果股價在2日美國收盤後交易一度重跌7.9%，而截至當天收盤，也就是最新關稅消息還沒宣布前，蘋果股價今年來已經下跌11%，是科技股整體回檔的一部分。

白宮表示，新關稅將於4月9日生效。蘋果發言人沒有回應置評請求。

此外，蘋果必須從多個國家和地區採購零組件，而零組件也將依據採購地，被課徵不同稅率的關稅，代表蘋果可能受到進一步衝擊。

彭博分析師拉納（Anurag Rana）和吉拉德（Andrew Girard）表示，這些新關稅可能會壓縮蘋果的利潤，「因為我們不認為該公司會透過提高價格來抵銷影響。」如果蘋果決定漲價，但此時正值消費者信心低迷時期，因此可能進一步衝擊銷售。

在川普首任總統任期內，蘋果執行長庫克曾成功說服川普豁免iPhone和其他部分產品的關稅，理由是關稅將傷害美企，反而讓南韓三星電子受惠。

今年稍早，蘋果試圖重新討好川普，承諾未來四年在美國投資5,000億美元。蘋果還表明將在德州生產部分AI伺服器，且最近開始在台積電的亞利桑那廠生產少量晶片。

彭博指出，蘋果目前在美國幾乎沒有大規模製造業務，唯一宣傳為「美國製造」的產品是售價6,999美元起的 Mac Pro，但銷量相對有限，而且許多零組件仍是從中國大陸及其他國家進口。

關稅 川普 iPhone Apple

上一則

美就業數據強彈沖淡隱憂 勞工流動性下降 顯示勞動市場穩健

下一則

被關稅嚇壞美期指狂瀉 道瓊跌逾千點、那斯達克重摔逾4%

延伸閱讀

川普關稅對亞歐國家打擊尤甚 經濟研究員：比我們擔心的還更糟

川普關稅對亞歐國家打擊尤甚 經濟研究員：比我們擔心的還更糟
川普關稅政策連發 台商未雨綢繆：美國生產影響最小

川普關稅政策連發 台商未雨綢繆：美國生產影響最小
川普對等關稅 美學者：1情況可能轉彎

川普對等關稅 美學者：1情況可能轉彎
川普宣布對台32%對等關稅 如果生產不佳 還可能增加

川普宣布對台32%對等關稅 如果生產不佳 還可能增加

熱門新聞

「股神」巴菲特旗下波克夏A股股價漲破80萬美元關卡，只花37個交易日就上漲10萬美元。（路透）

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

2025-03-28 07:10
土耳其民眾抗議伊瑪莫魯被捕。 （美聯社）【作者：羅秀鳳，日期：2025-03-24，數位典藏序號：20250323230427624】

土耳其面臨「政盪」大動作捍衛匯價

2025-03-24 02:00
盤前公布的核心個人消費支出(PCE)物價指數也高於預期，2月上漲2.8%，較上月上漲0.4%，加劇了人們對持續通膨的擔憂。歐新社

拋售力道加劇 道指重挫700點 科技股拖累那指大跌2.7%

2025-03-28 16:46
巴克萊警告，在關稅極端情況下，墨西哥披索對美元最多可能重貶近四成，人民幣預估貶值逾20%。（路透）

低估川普關稅衝擊？人民幣恐重貶20% 這國貨幣估貶四成最慘

2025-03-27 07:20
市場評估美國總統川普的關稅政策。(路透)

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

2025-03-05 08:51
別以為不買車就不受關稅影響，維修保養和保險費用都可能會上揚。（歐新社）

川普25%汽車關稅 不買車的人也被波及

2025-03-30 23:01

超人氣

更多 >
川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…
章子怡同框張凌赫 網驚「像豪門姐弟」…都是骨相絕佳大美人

章子怡同框張凌赫 網驚「像豪門姐弟」…都是骨相絕佳大美人
完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少
亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權

亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權
「蝙蝠俠」方基墨洛杉磯病逝 享壽65歲

「蝙蝠俠」方基墨洛杉磯病逝 享壽65歲