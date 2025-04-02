美股最錢線／滯脹和熊市機率上升

如果美國總統川普 繼續推行其混亂的關稅 政策，他可能會親手將美國經濟推入衰退。這種不良後果削弱了資深策略師、美股最大多頭之一亞德尼(Ed Yardeni)原先的樂觀預期。

亞德尼認為，所有關稅的綜合影響越來越可能導致滯脹。關稅將由美國的外國出口商、美國進口商、美國消費者，或所有人共同承擔。結果將是物價上漲，企業利潤率比沒有關稅時更為低。

經濟學家普遍認為，關稅是對進口商品徵收的一種外加稅，通常由進口公司支付，而進口公司反過來又會以調高價格形式，將部分或大部分關稅成本轉嫁給消費者。

亞德尼表示，川普如此願意對美國經濟造成破壞，實在令人遺憾。在過去 3 年裡，美國經濟面對貨幣政策的收緊表現得非常有韌性。但現在消費者對經濟在川普的關稅政策下仍能維持韌性的信心正在喪失。最新的數據顯示，滯脹擔憂已經在侵蝕美國經濟的出色表現。自2020年初疫情封鎖以來，美國經濟從未陷入過衰退。

因此，亞德尼將「重現1920咆哮年代」的機率從65%調降至55%，而滯脹的機率從35%上修至45%。滯脹的假設包括今年下半年美國出現輕度衰退的可能性；但滯脹中通膨上升的部分幾乎是確定的。

滯脹機率上升至45%，也反映出當前美股回檔可能演變成全面熊市 的可能性。換句話說，如果經濟出現滯脹，預計股市將進入熊市。

因此，亞德尼預計史坦普500指數今年將收在6100點，低於先前他預測的6400點，相當於2025年的漲幅為4%。在這種情況下，目前的回檔可能在未來幾個月演變成熊市，然後在今年底前，由於對2026年及「咆哮年代」復甦的預期，股市將再次轉為牛市。此外，投資人可能開始預期聯準會將在2026年初開始降息，以收拾川普關稅政策造成的爛攤子。（財經新聞組）