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川普關稅恐推高AI資料中心成本3%至5% 這些將受影響

財經新聞組／綜合報導
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AI資料中心成本將因川普的關稅而上揚。（路透）
AI資料中心成本將因川普的關稅而上揚。（路透）

大型科技公司今年預計將投入數千億美元用於建造大型資料中心，為人工智慧(AI)發展提供動力。但分析師表示川普總統的關稅可能會推高這些成本，從而提高特定國家生產的建築材料和資料中心設備的價格。

世邦魏理仕(CBRE)估計川普的關稅將使商業項目的建設成本增加3%至5%。川普課徵關稅的鋼鐵、鋁和銅是資料中心的基石，用於設施結構、電力基礎設施和冷卻系統。

亞馬遜、微軟、谷歌和Meta等超大型科技企業在全美營運數據中心，其中一些是由它們擁有，一些是用租賃的。但它們表示，2025年將總計花費3250億元以加速建設AI基礎設施。

但川普在現有關稅基礎上又對中國進口產品徵收10%的關稅，並計畫從4月2日起對來自加拿大和墨西哥的進口產品徵收25%的關稅，並對可能包括台灣在內的其他美國貿易夥伴徵收對等關稅。川普還表示「未來」將對國際生產的半導體徵收進口稅，不過目前尚不清楚這些關稅的具體內容。

根據供應鏈分析師兼密西根州立大學教授米勒彙編的美國貿易數據，2024年，美國從台灣進口價值約330億元的電腦零件，其中包括輝達(Nvidia)的GPU。數據還顯示，美國從墨西哥進口了價值430億元包括資料中心伺服器在內的「電腦」，並從中國進口了價值340億元的商品。

換句話說，大量用於營運設施的資料中心設備正從墨西哥、中國大陸和台灣進入美國。川普尚未透露將對台灣產品徵收何種程度的關稅。

然後還有建造資料中心所需的電氣元件。

巴克萊分析師林奇(Brendan Lynch)解釋：「多年來，供應鏈一直受限，無法獲得建設數據中心所需的組件以及支持數據中心的基礎設施。」「特別是變壓器等電氣元件，一直是成長的限制因素；因為許多電氣元件都來自海外，如果實施關稅，就會增加數據中心的建設成本。」

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