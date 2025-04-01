美股最錢線／史指年底目標價 高盛本月二度下調

高盛集團策略師本月第二次調降史坦普500指數目標價，理由是經濟衰退風險上升以及與關稅 相關的不確定性。

由柯斯汀(David Kostin)領導的團隊現在預計，史指年底將在5700點左右，而先前的預測是6200點。最新目標相當於史指將僅較28日收盤價上漲2%，是華爾街最低的指數之一。

柯斯汀在報告中寫道：「經濟成長放緩和不確定性上升，使得股票風險溢價更高，估值倍數更低。如果成長前景和投資者信心進一步惡化，估值下降的幅度可能遠遠超過我們的預期。」他在3月11日就曾將史指目標價從6500點下修，部分原因是今年科技股的下跌。

美國公債殖利率 31日全線下跌，對美國經濟健康狀況的擔憂刺激了對避險資產的需求。2年期美債殖利率大跌6個基點至3.85%；10年期美債殖利率下降4個基點至4.21%。

市場本周可能會出現更多波動，因為川普 將於2日公布對等關稅。Pepperstone研究主管威斯頓(Chris Weston)表示：「市場現在將完全受即將到來大量與關稅相關的頭條新聞影響，同時對任何加速經濟活動放緩和預期通膨升高的經濟數據高度敏感。本周初風險資產將進一步走低，跨資產波動性將上升。」

另一家投行巴克萊將史指的年終目標價從先前的6600點大幅調降至5900點，降幅超過10%。巴克萊指出，這項調整主要根據兩大關鍵因素：川普關稅衝擊，以及宏觀數據惡化。

此外，摩根大通策略師馬鐵卡(Mislav Matejka)等人表示，進一步的貿易不確定性和高挑戰性的通膨大環境等因素，將令美股在第2季和第3季承壓。

他在給客戶的報告中寫道，貿易不確定性尚未達到頂峰，可能需要持續更長時間企業才會消化，並開始將生產轉移到美國。