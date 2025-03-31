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「辣妹餐廳」Hooters 聲請破產保護

編譯黃淑玲／綜合外電
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Hooters餐廳辣妹服務員過去與簽約的大學生運動員，為合作拍攝宣傳照。 (美聯社)
Hooters餐廳辣妹服務員過去與簽約的大學生運動員，為合作拍攝宣傳照。 (美聯社)

以店內有辣妹服務員熱情接待客人、美味雞翅聞名的美國連鎖餐廳Hooters，已經向德州北區聯邦地區法院聲請破產保護。

法院文件顯示，該公司資產約在5,000萬到1億美元之間，負債也在相同的金額區間。

美國休閒用餐餐廳因為勞工成本升高，以及價格更便宜的速食連鎖餐廳競爭，再加上整體餐廳來客量下滑，許多已撐不下去。在Hooters之前，海鮮餐廳Red Lobster去年聲請破產，TGI Friday's也已聲請破產。

Hooters尋求自既有的貸款機構，核准4,000萬美元融資，其中3,500萬美元是新的資金。公司在新聞稿中表示，若能爭取到這筆融資，就可望於直到8月的破產保護期間，提供足夠流動性，支持公司的營運。

Hooters創辧人所擁有的HMC餐飲集團表示，希望藉由讓餐廳對家庭更為友善的方式，來改善營運，計劃由HMC和其他Hooters授權經銷商，買下目前在Hooters名下的美國大多數的據點，不過部分地點的Hooters餐廳可能仍將關閉。

在今年稍早傳出美國Hooters可能進行破產重整的消息時，Hooters台灣當時就已強調，總部的財務調整與全球各地分店的營運無關，台灣市場亦不受影響。

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