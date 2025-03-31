OpenAI完成400億美元融資 拚年底轉型營利機構

OpenAI周一宣布已完成400億美元融資，是民營科技公司歷來最大的一輪融資，估值因此升抵3,000億美元。(路透)

OpenAI 周一宣布已完成400億美元融資，是民營科技公司歷來最大的一輪融資。這筆交易使得OpenAI 的估值升抵3,000億美元，根據CB Insights的數據，僅次於SpaceX的3,500億美元，與估值約3,150億美元的TikTok母公司字節跳動，共同躋身全球估值最高民營公司之列。

日本的軟銀集團以300億美元領投本輪融資，其他參船融資的還包括核心投資人微軟 以及 Coatue、Altimeter和Thrive。

根據一篇部落格文章，OpenAI計劃利用新資金「更進一步推動AI研究的前沿」，並擴大其運算基礎設施。CNBC引述消息人士報導，大約有180億美元的資金可望用於OpenAI對「星際之門」（Stargate）的承諾，這是由軟銀、OpenAI和甲骨文的合資成立的企業。

該消息人士表示，初始資金是100億美元，2025年底前再支付剩餘的300億美元。但附帶條件是，如果OpenAI未能在12月31日前改組為營利機構，資金減投可能多達100億美元。

這項條件增加了OpenAI的轉型壓力。轉型計畫需經微軟和加州檢察長同意，而共同創辦人馬斯克正透過法律手段阻止OpenAI轉型為完全的營利事業。

該公司目前採混合結構，包括2019年創建利潤有上限的有限合夥企業。最初的非營利組織成為控股股東。如果公司重組，非營利組織將分拆出去成為獨立實體。OpenAI的風險投資人已收到可轉換票據，稍後會轉成股票。