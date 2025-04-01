蘋果2月中國出貨量增9.2%

根據中國政府所屬研究公司發布的數據，2月蘋果公司iPhone等外國品牌智慧型手機的中國出貨量年增9.2%。根據中國資訊通信研究院的數據，當月外國品牌手機出貨量從去年同期的242萬支增加到264萬支。身為中國智慧型手機市場上最大的外資手機製造商，蘋果的表現對於中國整體外資品牌手機出貨量數據有著舉足輕重的作用。中國資訊通信研究院的數據顯示，2月中國手機整體銷售成長37.9%至1966萬支。

特斯拉 第1季交車量將下滑

由於對執行長馬斯克政治立場的強烈反彈，加劇了對該電動車製造商老化產品線的需求減弱，特斯拉投資人正準備迎來第1季汽車交車量的下滑。特斯拉一直努力應對日益激烈的競爭，尤其是在中國和歐洲，以及對馬斯克作為美國總統川普的顧問監督聯邦開支削減的抗議。他在華盛頓的所作所為激怒了大部分自由派的特斯拉買家；數據顯示，特斯拉車主以舊換新的數量已達到創紀錄的水平。

豐田 汽車不因關稅 調高車價

豐田汽車表示，該公司將繼續維持現有的營運並致力於降低固定成本，並沒有展現出任何因美國總統川普的關稅而提高汽車價格的意圖。日本國內媒體報導，雖然川普對全球汽車進口徵收25%的關稅將於4月3日生效，但這家全球最大汽車製造商暫時不打算提高在美國銷售的汽車價格。豐田發言人在聲明中表示：「在密切關注美國當局包括關稅在內的事態發展的同時，我們將繼續努力降低固定成本，並暫時維持目前的營運。」2024年，美國成為豐田全球最大的市場，銷售量為230萬輛。

聯航獲FAA批准Starlink機型

聯合航空表示，美國聯邦航空管理局(FAA)已經批准其首款配備Starlink的飛機類型，並計劃於5月進行首次商業飛行。聯航表示，FAA已為Embraer 175頒發了補充型號合格證，預計首個商業航班將搭載聯合快運Embraer 175飛機。聯合航空計劃每月為大約40架支線噴射機添加這項技術，並預計所有300架該型號的飛機將於今年年底前完成。聯航將與Starlink合作，以獲得FAA的批准，在超過16種聯航飛機型號上安裝Starlink。