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Intel陳立武首公開講話「要分拆非核心業務」 但未說明哪部分

編譯季晶晶／綜合外電
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英特爾公司。(美聯社)
英特爾公司。(美聯社)

英特爾（Intel）執行長陳立武表示，這家晶片製造商將剝離非核心資產，並創造包括客製化半導體在內的新產品，以嘗試更好的滿足客戶需求。

陳立武周一在拉斯維加斯英特爾願景大會上，首次以執行長身分公開發表講話，指英特爾必須補足流失的工程人才、改善資產負債表，並且調整製造流程。他沒有具體說明，他認為哪些業務不再是英特爾未來的核心。

他向觀眾裡的客戶說，「我們還有很多艱苦工作要做。我們在某些地方未達您的期望。」

他試圖挽回英特爾的命運。這家過去是業界主導力量的公司，現在發現自己在大多數重要領域落後競爭對手。領導階層面臨的一個關鍵問題是，讓公司保持完整，還是拆分關鍵產品和製造業務，才能扭虧為盈。

陳立武沒有說明他會尋求剝離英特爾的哪一部分。而是強調了他必須解決的問題，好讓兩大部門的表現更為成功。他承認，英特爾用於資料中心和人工智慧相關工作的晶片不夠好。

他說：「我們在創新方面落後了。我們在適應和滿足您的需求方面，動作太慢。」

65歲的陳立武3月18日上任，當時引發投資人的樂觀情緒，但自那時起，隨著科技公司普遍遭到拋售，英特爾股價也走跌。陳立武講話後，該股在盤後交易微跌0.26%。

英特爾執行長陳立武周一首次公開發表講話，表示這家晶片製造商將剝離非核心資產，並創...
英特爾執行長陳立武周一首次公開發表講話，表示這家晶片製造商將剝離非核心資產，並創造包括客製化半導體在內的新產品。(美聯社)

他一直擔任英特爾董事，到2024年8月才卸任。他表示，有人問，他為什麼在職涯這麼晚的時候，才開始這份工作。他說：「看到它掙扎求存，我感到很難過。明知我能幫得上忙，我不能袖手旁觀。」

陳立武表示，英特爾需要傾聽潛在外部客戶對它的工廠有何意見，由他們指定產品的設計和製造，而不是由英特爾決定如何做。許多大客戶都想要客製化元件，他的公司會為他們做到。

他一再強調，英特爾的問題沒有快速解決方案，但他承諾，只要需要，他就會留在公司。

他說，「事情不會一夜之間達成，但我知道我們到得了」。

英特爾 人工智慧 陳立武

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