馬斯克重整NASA 拉抬SpaceX 預料引發國會議員不滿

馬斯克正在重新訂定太空總署（NASA）的計畫、調整資金分配，和安插忠誠人士，以實現他數十年來登陸火星的夢想。（路透）

美國總統川普最高顧問的全球首富馬斯克 ，對聯邦預算、人事及科技系統都擁有非凡影響力，知情人士透露，他正在重新訂定太空總署（NASA ）的計畫、調整資金分配，和安插忠誠人士，以實現他數十年來登陸火星 的夢想，並對他旗下的SpaceX造成重大影響。同時，各大品牌也在馬斯克旗下的社群媒體X投放廣告，希望討他歡心。

道瓊社報導，白宮計畫在即將公布的預算計畫中，取消要求波音為NASA打造的重型運載火箭太空發射系統（SLS）計畫，可望為馬斯克的火星計畫釋出數十億美元預算，但也料將引發支持該計畫的國會議員反彈。

SpaceX高層近幾周來向外界透露，NASA資源將被重新配置，以支持火星計畫。SpaceX總裁夏特威爾已向業界和政府人士表示，她的工作重心正日益轉向登陸火星。SpaceX成為全球主要的太空科技和營運公司，並也是NASA的主要承包商之一。

SpaceX也已告知內部員工，若是與火星相關的深太空火箭開發作業，和NASA的登月計畫發生衝突時，應以火星工作為優先。

NASA的阿提米絲（Artemis）計畫也可能面臨調整。這項長程計畫原本計劃先探索月球，最終再擴及到火星，知情人士表示，馬斯克已和政府官員討論過一種方案：SpaceX可能放棄價值逾40億美元的登月計畫合約，把資金轉向火星計畫。

NASA的現任和前任官員對阿提米絲計畫的大幅調整，感到憂心，因為將拖慢美國的太空發展進程，並使該計畫多年來的硬體和基礎建設努力付諸流水。取消SLS火箭也可能帶來風險，因為SpaceX星艦（Starship）等民營火箭，都還沒營運或還在測試階段。

馬斯克在川普政府中的影響力，正讓許多大品牌不得不在社群平台X投入部份廣告預算，以防被馬斯克認為是在抵制該平台，而招致恩怨。

多名行銷主管向英國金融時報（FT）透露，在馬斯克在川普政府擔任要角後，企業已感受到這種壓力。馬斯克對他接手X後就停止投放廣告的企業訴諸法律行動，也讓企業提心吊膽。X在2月又加告了約五家公司，包括殼牌、雀巢、Pinterest和樂高。

行銷顧問公司AJL Advisory執行長帕斯卡利斯表示：「無論花多少錢，都要避免進到不聽話名單內。這不只是為了迴避品牌安全風險。更大的風險是，（馬斯克）記者會的一句話就能讓你股價下跌，而且若不花這幾百萬美元，你面臨的會是數十億美元的風險。」