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北美線海運長約價 年度談判進入最後關頭 看漲兩成

記者黃淑惠／台北即時報導
全球貨櫃海運北美線的年度合約談判進入最後階段，近日傳出美國大型零售商正在簽署2025-2026年度北美線服務合約，價格比去年高出上看20%。貨櫃示意圖。 （路透）
全球貨櫃海運北美線的年度合約談判進入最後階段，近日傳出美國大型零售商正在簽署2025-2026年度北美線服務合約，價格比去年高出上看20%。貨櫃示意圖。 （路透）

全球貨櫃海運北美線的年度合約談判進入最後階段，近日傳出美國大型零售商正在簽署2025-2026年度北美線服務合約，價格比去年高出上看20%；4月開始進入第二輪的中型進口商及物流業的價格談判，年增幅則從兩成起跳。

全球貨櫃輪北美線的年度合約談判進入最後關頭，按照業內的時程規劃，4月底所有貨主都會與貨櫃海運業者完成新年度合約。全球指標航商日前喊漲4月北美線現貨價格，牽動全球貨櫃輪運價指數終止連十跌，上周遠東到北美線現貨運價強勁反彈，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達2,177美元，周漲幅16.3%，遠東到美東每FEU（40呎櫃）達3,194美元，周漲幅11.4%。

台灣的物流業者指出，紅海問題不僅沒有完全解決且屢起波瀾，在無法確定行走紅海等海域安全性之前，全球航商航線服務仍會持續繞行好望角，世局愈亂將加劇全球海運鏈2025年船舶調度，貨櫃輪再度面臨供、需失衡問題，近期也開始加速長約的簽約進度。

貨攬業者指出，北美線的年度合約談判，第一輪都是先從大型的物流業者開始，所以他們的簽約價格成為第二輪中、小型客戶及物流業者的重要指標。業界傳出，美國大型零售商正在簽署2025-2026年度北美線的服務合約，合約價格比去年高出約15%至20%，4月開始中型進口商、物流業的合約價格談判展開。市場推估，勢必高於大型物流業者，所以價格將高於去年同期20%以上。

台灣貨櫃三雄之一的萬海也表示，去年紅海危機問題已經延續到今年，近期運價連十跌回檔修正，主要是受到華人農曆年後需求不振波及，然而因為中東地緣政治問題，只要市場需求回籠，船舶供給不足的情況還是會浮上台面，客戶對於合約價格要比去年同期調漲，普遍都能接受。根據已經完成談判結果分析，客戶可接受運價較去年平均調升兩到三成。

台灣知名海運物流業者也表示，中東地緣政治問題再度升溫，全球貨櫃輪市場「暗潮洶湧，驚濤駭浪」，川普關稅政策及以哈衝突等問題還是影響今年市場供給最大的變數，由於不可控制變數多，船公司跟客戶簽長約是一定要漲價，因應市場變化加劇，合約內將會有各種附加條件，因應市場未來變化。

零售商 華人 川普

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