政經動盪下 做好這4事未雨綢繆 緩解財務焦慮

美股指數不斷下跌，有時甚至進入「調整模式」。(路透資料照片)

人們每天辛苦工作，就是為了有收入、安心生活，無奈政治、經濟大環境變化多端，天災人禍時有所聞，財富可能瞬間化為烏有。意外狀況無法避免，但如果能未雨綢繆、事先準備，仍可力保財務穩定。

光是今年，到目前4月美國已發生一連串事情令人憂心忡忡。1月加州洛杉磯山林火災因強風吹向住宅區，高檔住屋林立的街區化為灰燼，長久以來視為理所當然的熟悉生活一下子瓦解，貸款尚未還清的房子片瓦不留。

接下來是新總統川普 (Donald Trump)上任步步出招，撼動家家戶戶安穩的日子。

川普與新政府團隊對美國最親密的盟友發動貿易戰，而針對俄烏之戰，似乎向俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)靠攏，而不是烏克蘭和北約國家，此外，電動車業者特斯拉(Tesla)負責人馬斯克(Elon Musk)領導的「政府效率部」(Department of Government Efficiency)大肆擾亂聯邦機構的運作和士氣，出手對國內外各種項目中斷已批准款項、解雇聯邦政府工作人員並下令停工，引發一系列對聯邦和政府效率部的訴訟。

政府大膽施政採取前所未見的行動，卻還聲稱法院不該有凌駕於總統的權力，許多人開始質疑：美國是否已經、或者即將陷入憲法危機？全國籠罩不安氣氛。

各種不確定性和混亂已造成經濟損失。

美國股市指數不斷下跌，有時甚至進入「調整模式」，也就是比近期高點低10%，環境愈不安穩愈有價值的黃金價格屢創新高，消費者支出和信心雙雙下降，經濟學家下調美國經濟成長預測，擔心美國經濟進入停滯性通膨(stagflation)或衰退的風險增加。

專家建議人們做以下四件事，緩解財務焦慮：

1.找出自己能控制的事項

外部事件及其他天災人禍都難以控制。但註冊理財規畫師兼Mari Talks Money創辦人亞當(Mari Adam)說，有些事項是個人可控制的，例如儲蓄金額、要多少錢買房產等大件物品、如何投資以及存多少錢以備不時之需等。充分管理可控制事項有助於紓緩焦慮。

2.檢視應急備案

亞當建議揣摩各種財務最壞狀況，據以制訂應急計畫。有了計畫，一旦最壞的情況發生，比較不會慌亂做出不明智決定。

最糟糕的情況可能是自己或配偶失業。想想看，除了可能收到遣散費或失業金，還可獲得哪些流動資產？假如目前尚未留出六個月到一年的應急儲蓄，可否下決心每月多存一點嗎？萬一沒辦法存錢，可利用哪些其他現金來源？亞當舉例，如果有房貸，可考慮申請房屋淨值信貸(home equity line of credit)，只在緊急情況下使用。

財富管理公司 Mayport 創辦人暨特許金融分析師格羅斯曼(Adam Grossman)說。如果須為孩子付私立高中或大學學費，應了解學校是否可適時調整經濟援助；想想看，是否為可能意外事件投保？為風險管理，保險 至關重要。

格羅斯曼建議家中有孩子的人買壽險和殘障險，萬一家庭支柱死亡或失去收入能力，可為全家人提供保障；另可買「雨傘險」(umbrella coverage)，相對便宜，如果被起訴，可對汽車和家庭保險提供額外保護。

3.檢視自己的看法

進行長期投資難免會經歷行跌下跌、波動、跌跌不休的熊市，應有健全心理準備，低迷市場股價低卻可能有不錯的買入機會。

格羅斯曼表示，投資人往往會有「近期偏差」(recency bias)，根據最近趨勢推斷走勢，當股票連年上漲便研判續漲，很難想像會下跌，反之亦然。

格羅斯曼每天接到客戶電話，他們擔心川普關稅戰會拖累經濟。他仍建議，除非迫切需要現金付房租等緊急需要，否則不要根據新聞標題就冒然出脫所有股票或採取其他激烈行動。

4.檢視投資組合

格羅斯曼說，與其隨新聞報導行動，不妨冷靜問自己兩個問題：我需要什麼？我面臨什麼風險？為了找答案，應先查看投資組合，看看股票和債券配比，如果是6比4，整體衝擊並不像股票下跌報告所提到的那麼巨大。也要看股票標的是否分散行業、投資風格和地區？妥善進行資產配置是最好的、也許是唯一的避險手段。

從歷史上看，股票最終都會從大跌中復原，長期投資者多年來一直有強勁收益。嚴重跌勢後的恢復期可能是幾個月、幾年、十年甚至更長。

如果職業生涯才剛起步，更不必擔心股票大跌，還有好幾十年可回本；如果即將退休 或已退休，較令人擔憂，可透過持有足夠債券和現金來支付幾年生活費，即使股票下跌，也不必賣掉所有股票。

如果在職涯中期就遇到天災人禍等外在事件，請記住，在未來許多年裡還不需要從您的投資組合中獲取資金。