川普政策搖擺不定 經濟學家下修美成長預估

彭博訪調經濟學家認為，川普貿易政策瞬息萬變，加劇不確定性，料將導致消費支出放緩，企業的資本投資也將受限。（美聯社）

最新調查顯示，經濟學家已下修今年美國經濟成長預估。在川普 瞬息萬變的貿易政策加劇不確定性之際，這些專家預測消費支出放緩，企業的資本投資也將受限。

彭博資訊在3月21日至26日間，針對85名經濟學者所做的最新訪調顯示，美國2025年國內生產毛額（GDP）預估增加2%，低於上月預估的2.3%增幅。受訪者也將第1季經濟成長率預期調降一個百分點至1.2%。

今年通膨率預期將維持在聯準會（Fed）的2%目標之上；個人消費支出（PCE）平減指數這個關鍵的通膨指標，到今年底時預料將達2.8%，高於原先預估的2.5%。這將使Fed對進一步降息 維持謹慎態度。

受訪者預估，今年第2季企業固定投資將明顯放緩，下半年才會稍微恢復。對第1季進口成長的預期，則由上月的4.7%上調至12.9%，這是由於近期數據反映業者紛紛趕在關稅 落實前，提早拉貨。

另外，經濟研究聯合會（Conference Board）和密西根大學的消費者信心調查報告，雙雙反映美國消費信心低落，因民眾擔心進口關稅恐使通膨復熾。企業信心調查也顯示，川普當選以來的樂觀情緒和資本支出意願，已逐漸褪去。

專家如今也預期，美國經濟在未來一年陷入衰退的機率為30%，高於上月調查時的25%。