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美股因「停滯性通膨」疑慮重挫 若關稅明朗有望出現轉機

編譯劉忠勇／綜合外電
不乏投資人認為，下周美國預料將公布更多對等關稅細節，並實施川普宣布的汽車關稅，不無可能是市場的轉折點。（路透）
不乏投資人認為，下周美國預料將公布更多對等關稅細節，並實施川普宣布的汽車關稅，不無可能是市場的轉折點。（路透）

美國股市周五大跌，通膨回升，消費者信心惡化，再加上美國總統川普關稅動作頻頻，投資人憂心美國恐正步入停滯性通膨。投資人如今寄望4月2日（下周三）釐清最新關稅情勢之後，或許會出現轉機。

美股已連續三日下跌，道瓊工業指數周五大跌逾700點，創下3月10日來最大單日跌幅。史坦普500指數和那斯達克綜合指數跌幅更深達2%和2.7%。美國10年期公債殖利率跌了10個基點，收在4.26%，金價再創新高，反映投資人避往較安全資產。

科技七雄一日內市值蒸發約5,050億美元，Meta 、亞馬遜、Netflix和Alphabet跌幅都在4%以上。費城半導體指數大跌近3%，台積電ADR則下跌1.8%。

一周下來，史坦普500指數和那指各約1.5%和2.6%，道瓊工業指數下跌約1%；台積電ADR周線大跌6.5%。

令人憂心的跡象包括 Fed 偏好的通膨指標升溫，2月不計食品和能源價格的核心個人消費支出（PCE）物價年增 2.8%；消費者信心也進一步惡化，密西根大學調查顯示，整體指數降至 57，創 2022 年以來最低。

ING 經濟學家奈特利（James Knightley）說：「美國經濟數據只會加劇市場對停滯性通膨的疑慮。通膨升溫、消費支出降溫，恐因川普總統強硬關稅措施和政府削減支出而更加惡化。」

不過，不乏投資人認為，下周美國預料將公布更多對等關稅細節，並實施川普宣布的汽車關稅，不無可能是市場的轉折點。

Freedom 資本市場全球首席策略師伍茲（Jay Woods）說：「我認為事件發生後，市場很可能會反彈，這就賣在傳聞、買在事實的典型例子。」

Navellier & Associates 創辦人納維利耶（Louis Navellier）發布報告說，「如果關稅最終只為換來貿易夥伴讓步，而 AI 題材又為大型科技股帶來新一波動能，或許回頭來看，現今正是絕佳的買進時機」。

德銀證券美國資深經濟研究員萊恩（Brett Ryan）說：「如果關稅措施不再有進一步舉動，也消除不確定性，市場可能會出現短暫反彈，但我認為反彈後仍有賣壓，因為只要不撤回關稅，對市場來說都是利空。」

美銀首席投資策略師哈奈特（Michael Hartnett）則認為，比起2日將宣布的關稅，4 日公布的就業數據可能更關鍵。據道瓊社調查，分析師預料3月僅增 14 萬個職位，失業率維持在 4.1%。

哈奈特警告，若數據低於 10 萬，則代表經濟「硬著陸」，美股恐繼續探底。

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