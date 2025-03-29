川普加徵25%汽車關稅 高盛：新車恐漲價1.5萬美元

由於川普 政府打算對非美製造的汽車實施新關稅 ，購車族想在2025年駕駛新車應該做好價格衝擊的準備。

高盛汽車分析師德萊尼警告，「對進口汽車徵收25%的關稅，可能使其價格上漲5000至1萬5000美元。」他預設可能被課徵關稅的汽車價值在2萬至6萬元間，但有些車款可能不在這個範圍內。

川普26日表示，將對進口汽車和汽車零件徵收25%的關稅，於4月3日生效。該措施將適用於整車和卡車。

川普在白宮 談到新關稅時表示：「這將繼續刺激前所未有的成長。」

根據Cox Automotive估計，美國最暢銷的50款車型中，有一半將直接受到關稅的影響。

從市場反應來看，投資人和華爾街似乎不同意川普的觀點。

關稅可能會增加汽車製造商的生產成本，並提高消費者價格，從而抑制需求。美國銷售的所有車輛中約有一半是進口的。

關稅公告導致摩根大通大幅調降汽車業的評級和估值，理由是該行業獲利風險「重大」。

豪華汽車製造商也無法倖免。法拉利發表聲明表示，可能會將價格上調至多10%，以反映上調的關稅。法拉利重申2025年的財務預測，但指出EBIT和EBITDA獲利率可能面臨50個基點的下修風險。

德萊尼表示，即使是本土生產的汽車也可能大幅價格上漲，以反映出零件成本的上漲，「假設美國製造的汽車中約有50%的零部件來自外國，一如白宮說明書所言，25%的關稅可能會使本地製造的汽車的成本在任何抵消之前增加約3000-8000元。」

不過他解釋：「雖然目前暫時如此估計，但這只適用於特定汽車零件；因此實際的汽車零件關稅成本或許會更低。」