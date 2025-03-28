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37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

編譯林文彬／綜合外電
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「股神」巴菲特旗下波克夏A股股價漲破80萬美元關卡，只花37個交易日就上漲10萬美元。（路透）
「股神」巴菲特旗下波克夏A股股價漲破80萬美元關卡，只花37個交易日就上漲10萬美元。（路透）

有「股神」美譽的巴菲特旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）A股股價本周首次站上80萬美元，寫下新里程碑，只花不到40天就上漲10萬美元，速度之快令人瞠目結舌。

波克夏A股股價27日收漲0.37%，報80萬1,950美元，是史上首次收盤漲破80萬美元關卡，從2月4日的70萬美元左右漲至目前水準只花37個交易日，進一步鞏固美國最貴股票地位。相較之下，波克夏A股股價耗時41年才首度跨越10萬美元，達到這個里程碑的時間是2006年。

波克夏A股股價首次觸及70萬美元是在2024年8月，但後來跌破這個關卡。波克夏A股股價今年來已漲18%，表現優於美國股市史坦普500指數的下跌3%。

投資人正持續湧入波克夏這家坐擁3,340億美元現金、聚焦於價值的企業集團，預期該公司可能在金融市場大跌時，尋求以日益增加的現金敲進價位具吸引力投資標的，進而創造效益。1965年巴菲特收購波克夏時該公司股價約19美元，代表波克夏股價總計已漲4,228,036%。

波克夏 巴菲特 股神

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