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飆股AppLovin崩跌20%創紀錄 再遭知名放空機構點名

編譯劉忠勇／即時報導
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圖為華爾街紐約證交所外一景。(路透)
圖為華爾街紐約證交所外一景。(路透)

AppLovin周四股價暴跌20%，創下單日最大跌幅。令人聞風喪膽的知名放空機構Muddy Waters也對這檔飆股發布做空報告。

這最近一個月內第三家空頭機構將矛頭鎖定這家為App開發商提供行銷服務公司。今年 2 月，Fuzzy Panda和Culper Research也曾發布做空報告，打擊App股價。而在此之前，The Bear Cave也剛發布一份對AppLovin股票持謹慎態度的報告。

AppLovin去年表現極其亮眼，受人工智慧（AI）熱潮推動，股價飆漲逾700%。去年11月，AppLovin被納入那斯達克100指數，進一步推升漲勢，市值在年底一度突破1100億美元。不過，今年以來，AppLovin股價截至周四收盤已下跌19%。

Muddy Waters的報告指控AppLovin挪用資料並違反平台服務條款等多項問題。Fuzzy Panda、Culper和The Bear Cave之前也曾發布報告，指稱AppLovin誇大其AI平台的效益，並透過強制安裝App來推高營收。

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