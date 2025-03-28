美上周初領救濟金微降至22.4萬人 3月就業市場仍穩定

上週新申請失業救濟金人數下降，而3月失業率似乎保持穩定。

美國勞工部 公布，截至3月22日當周，初請失業金 人數經季節性調整後下降1000人至22.4萬人。經濟學家預測初請失業金人數將達22.5萬人。

政府循例修正了2020年至2024年的申請資料。2025年將改採新的季節性因素，用來從數據中剔除季節性波動的模型。2020年至2024年的季節性因素也進行了修訂。

較低的裁員率減輕了招募大幅放緩的影響，維持了勞動市場的穩固基礎以及經濟擴張的正常進行。但川普總統的激進貿易政策以及透過大幅削減開支和大規模縮減聯邦政府規模的遠大計畫，給經濟蒙上一層陰影。

雖然聯邦工作人員申請失業補償的人數沒有明顯增加，但包括鄰近馬里蘭州和維吉尼亞州 部分地區的華盛頓特區申請失業補償金的人數有所增加。

這很可能反映出承包商和其他依賴政府資助者的裁員。馬斯克主導的政府效率部(DOGE)已經解雇數千名聯邦工作人員，其中許多人已被法院勒令復職。有些人已被安排行政休假，這意味著他們無法申請福利。

失業救濟金申請報告顯示，截至3月15日當周，持續申領失業救濟金的人數減少2.5萬人，經季節性調整後為185.6萬人。