我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

柯文哲打「健康牌」失靈 貪汙案裁定再羈押禁見2個月

美股最錢線／史指目標下修 7巨頭仍受寵

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

越來越多華爾街策略師調降史坦普500指數的今年預測。但並沒有出現對「七巨頭」和大型科技公司更悲觀的看法。

這一點十分特別，因為過去兩年對科技和人工智慧(AI)的看漲情緒，推動史指目標價調升，也導致最近出現10%的修正。

巴克萊美股策略主管克里希納(Venu Krishna)在報告中寫道：「在人們對AI貨幣化持續不斷擔憂的背景下，資本支出增加是一個明顯而現實的風險。但在最近引領拋售之後，大型科技公司的估值已達到近兩年來最合理的水平，它們今年仍將實現穩健的獲利成長。」

他將史指年底目標從6600點下修至5900點。與華爾街的許多分析師一樣，克里希納預計經濟成長放緩和通膨上升將給股市帶來壓力。

AI炒作交易消退是過去一個月拋售的最主要原因。例如，隨著更多有關關稅的消息震動股市，輝達(Nvidia)、特斯拉、Alphabet、亞馬遜、Meta和微軟26日的跌幅均超過史指的跌幅1.3%。即使是表現比其他公司更穩定的蘋果，也較最近的歷史最高點下跌約15%。

大型科技公司面臨投資人越來越多批評，他們質疑其不斷膨脹的AI支出是否最終能轉化為未來的利潤。在中國DeepSeek發布更便宜的AI模型後，包括輝達在內的一些大型科技公司股價今年也大幅下跌。

然而，隨著對整體經濟放緩的擔憂不斷升溫，策略師們認為，再過兩個月發布的財報中，政策不確定性將成為焦點；而大型科技公司穩定的獲利成長和充裕的現金資產負債表可能使其成為一個避難所。

花旗美股策略師克羅奈特(Scott Chronert)表示，與20年平均估值相比，這7檔科技股現在實際上比標普指數的其他493支股票「更便宜」。

他表示：「從今年預期的成長軌跡來看，它們的基本面相當良好。」

AI 華爾街 輝達

上一則

阿里示警後 華爾街也憂AI泡沫化 相關支出恐更趨緩

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

川普徵25%汽車關稅 在美國買車恐漲數千元

川普徵25%汽車關稅 在美國買車恐漲數千元
美股早盤／川普汽車關稅引憂 美股早盤開低

美股早盤／川普汽車關稅引憂 美股早盤開低
WSJ：說好的「黃金年代」在哪？川政府讓企業錯愕焦慮

WSJ：說好的「黃金年代」在哪？川政府讓企業錯愕焦慮
川普祭汽車關稅 投資人焦慮 美股3指數齊跌

川普祭汽車關稅 投資人焦慮 美股3指數齊跌

熱門新聞

美國總統川普。路透

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

2025-03-21 10:41
德國賓士計畫削減成本，向3萬多員工提出54萬美元自願離職金。(路透)

德國賓士向3萬多員工 提出54萬美元自願離職金

2025-03-23 14:20
英特爾副總裁凱勒赫將在今年底退休。圖為凱勒赫。（路透）

新CEO才上任兩天 英特爾18A研發老將不做了

2025-03-22 17:42
史坦普500指數小幅上漲，結束因貿易政策動盪、經濟衰退擔憂和大型科技股走勢引發的連續4周下跌趨勢。路透

川普鬆口 史指收盤前轉為正值 結束連續4周下跌走勢

2025-03-21 16:55
巴克萊警告，在關稅極端情況下，墨西哥披索對美元最多可能重貶近四成，人民幣預估貶值逾20%。（路透）

低估川普關稅衝擊？人民幣恐重貶20% 這國貨幣估貶四成最慘

2025-03-27 07:20
波克夏旗下規模龐大的Geico保險事業，及其高達數千億美元的現金水位，造就其防禦特性，使該公司2024年以來的股票報酬率，超越美股「科技七雄」。（路透）

千金難買早知道...去年若買進這檔股票 現比「科技七雄」還賺

2025-03-24 07:10

超人氣

更多 >
退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗

退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗
證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票
美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」
錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返

錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返
尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」