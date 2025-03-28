美股最錢線／史指目標下修 7巨頭仍受寵

越來越多華爾街 策略師調降史坦普500指數的今年預測。但並沒有出現對「七巨頭」和大型科技公司更悲觀的看法。

這一點十分特別，因為過去兩年對科技和人工智慧(AI )的看漲情緒，推動史指目標價調升，也導致最近出現10%的修正。

巴克萊美股策略主管克里希納(Venu Krishna)在報告中寫道：「在人們對AI貨幣化持續不斷擔憂的背景下，資本支出增加是一個明顯而現實的風險。但在最近引領拋售之後，大型科技公司的估值已達到近兩年來最合理的水平，它們今年仍將實現穩健的獲利成長。」

他將史指年底目標從6600點下修至5900點。與華爾街的許多分析師一樣，克里希納預計經濟成長放緩和通膨上升將給股市帶來壓力。

AI炒作交易消退是過去一個月拋售的最主要原因。例如，隨著更多有關關稅的消息震動股市，輝達 (Nvidia)、特斯拉、Alphabet、亞馬遜、Meta和微軟26日的跌幅均超過史指的跌幅1.3%。即使是表現比其他公司更穩定的蘋果，也較最近的歷史最高點下跌約15%。

大型科技公司面臨投資人越來越多批評，他們質疑其不斷膨脹的AI支出是否最終能轉化為未來的利潤。在中國DeepSeek發布更便宜的AI模型後，包括輝達在內的一些大型科技公司股價今年也大幅下跌。

然而，隨著對整體經濟放緩的擔憂不斷升溫，策略師們認為，再過兩個月發布的財報中，政策不確定性將成為焦點；而大型科技公司穩定的獲利成長和充裕的現金資產負債表可能使其成為一個避難所。

花旗美股策略師克羅奈特(Scott Chronert)表示，與20年平均估值相比，這7檔科技股現在實際上比標普指數的其他493支股票「更便宜」。

他表示：「從今年預期的成長軌跡來看，它們的基本面相當良好。」