美消費者信心指數探4年低點 華爾街示警股市有風險

美國消費者信心指數驟降至四年多來最低。(路透資料照片)

最新數據顯示，美國消費者信心指數驟降至四年多來最低，核心耐久財訂單也意外下滑，反映民眾和企業都擔心關稅將推升通膨，恐懼經濟可能陷入衰退。華爾街 預測師示警，這對股市而言是實在的風險。

經濟研究聯合會（Conference Board）25日公布，3月美國消費者信心指數驟降7.2點，至92.9點，為2021年1月以來最低，也低於彭博資訊和路透經濟學家預期的下滑至94點。該指數連四月下滑，與密西根大學消費者信心調查報告的趨勢相符。

消費者對未來半年的前景預期指數，則下降9.6點至65.2點，更寫下2013年3月以來最低，且遠低於通常預示經濟衰退可能來臨的80點分界。預期未來12個月經濟將陷入衰退的消費者比率，則維持在九個月來最高。另外，消費者對未來一年的通膨預期，從2月的4.7%升至5.1%，為兩年來最高；密大月初對通膨預期的調查結果，攀升至2022年來最高。

美國商務部 26日公布，2月整體耐久財訂單增加0.9%，優於預期的萎縮1%，但扣除航空與國防類別的核心耐久財訂單卻減少0.3%，低於市場預期的增加0.2%，更遠不如1月經上修的增加0.9%，是去年10月以來首見不增反減。

羅森伯格研究公司近期報告指出，全美50州中的44州的失業率出現增長情形，並閃現經濟衰退警訊。該公司創辦人羅森伯格表示：「目前的失業率的增長幅度，意味著經濟衰退的壓力已廣布至地區層級。」經濟學家和聯準會（Fed）當下面臨的大問題是，信心低迷是否會反映在消費行為上，例如支出大幅減少。消費者還要應付頑固的通膨、高借貸成本和疲軟的就業市場等，對財務構成壓力的因素。

經濟研究聯合會資深經濟學家閨查德說，「消費者對未來收入的樂觀情緒基本上已消失，表示對經濟和勞動市場的擔憂開始影響到對自身財務狀況的評估」。

華爾街預測師則警告，消費者感到經濟前景黯淡，對股市而言是真實的風險，尤其是若民眾開始縮減支出。史坦普500 指數非必需消費股今年來已下跌9%，遠勝大盤同期約2%的跌幅。