美股最錢線／關稅明朗化 「逢漲必賣」策略應暫停

摩根大通 股票衍生品銷售團隊成員賓哈莫(Ilan Benhamou)表示，隨著關稅 的逐漸明朗化緩解了一些關鍵風險，現在該是暫停近幾周來盛行的美股 「逢漲必賣」策略的時候了。

關稅一直是近兩個月的市場焦點，美國總統川普即將實施的對等關稅預計將更具針對性而非全面性，這暫時緩解了人們對貿易戰意外升級的擔憂。賓哈莫表示，市場瀰漫著非常負面的情緒，投資人已經形成「逢漲必賣」的心態，而這種緩解恰逢其時。

他在給客戶的最新報告中寫道：「我認為現在可能該是轉變思路的時候，暫停『逢漲必賣』的策略了。市場最厭惡的不是關稅即將到來，而是到來的是無序的關稅。」

賓哈莫表示，觀察目前的局勢，股市出現下意識的反應並不令人意外。史坦普500指數24日上漲1.8%，宏觀「災難」尚未出現。

同時，他也表示，整體部位已大幅減少。他並不認為美股的前景已經完全明朗，但指出4月2日出現令人滿意結果的可能性「現在比幾天前要誘人得多」。

摩根史坦利也預計美股將迎來喘息之機。摩根士丹利首席美股策略師威爾森(Michael Wilson)等人認為，美元走弱將改善美股的獲利前景，這有可能扭轉今年年初以來全球市場正在進行的大規模資金流向轉變。

花旗集團的指數顯示，自今年年初以來，分析師對美國企業獲利的下修幅度超過調升幅度。但威爾森認為，這種趨勢已經出現轉變的跡象。他表示，推動去年股市上漲的所謂「七巨頭」科技股的獲利預期調整幅度可能已經觸底，這可能有助於吸引資金回流美國。

大摩團隊認為，史指在5500點左右存在可交易的反彈空間。他們寫道，超賣的動能指標、較強的季節性表現以及季末的資金流動也將支撐股市反彈，不過市場可能仍會持續波動。