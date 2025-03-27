關稅帶來不確定性… 大小摩、美商銀、高盛都要裁員
分析師和徵才業者表示，如果未來幾個月經濟不確定性繼續影響交易，美國投資銀行將準備裁減更多職位。
摩根大通和美國商銀等華爾街銀行已開始針對表現不佳的員工進行年度裁員，而高盛和摩根史坦（大摩）利則計畫在未來幾周內裁員。
富國銀行銀行業分析師梅奧(Mike Mayo)表示：「對投資銀行業務回暖的預期只是延後，並不是消失。」「但如果在夏季中旬進行討論，情況可能會有所不同。如果收入沒有增加，那麼員工將首當其衝。」
薪酬諮詢公司Johnson Associates負責人康納斯(Chris Connors)表示，大型銀行會更快地裁員，而專業投行可能會稍後跟進，「如果業務目標不能迅速實現，就會採取措施減少員工數量。」
Dealogic的初步數據顯示，今年1月1日至3月13日期間，全球投資銀行費用下降6.3%至168.3億元，去年同期為179.6億元。與第4季相比降幅更為顯著，由於交易量反彈，第4季費用達到199.6億元。
今年股票發行也有所放緩，截至3月19日，發行額為570億元，較去年同期的約690億元下滑。
由於前景黯淡，銀行股受到打擊。小型投資銀行的股價跌幅最大，而大型銀行的股價則更具韌性，因為這些銀行受益於交易、消費者和財富業務的多元化收入。
今年至今，Evercore下跌約22%，Jefferies下跌21%，而摩根大通上漲3.5%，高盛上漲1.3%。
招聘公司Selby Jennings投資銀行業務主管史特林(Brianne Sterling)表示，公司會考慮「目前的人才儲備情況如何，如果想要繼續發展，需要如何配備員工，或者今年是否會稍微精簡一些」。
美股經紀公司奧本海默警告，由於關稅帶來的不確定性，該公司不再預期今年美國投行收入將成長。該公司之前預計投行營收將成長32%。
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