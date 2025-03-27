關稅帶來不確定性… 大小摩、美商銀、高盛都要裁員

不確定性影響市場交易，間接衝擊投行收入，迫使投行開始裁員。（路透）

分析師和徵才業者表示，如果未來幾個月經濟不確定性繼續影響交易，美國投資銀行將準備裁減更多職位。

摩根大通 和美國商銀等華爾街 銀行已開始針對表現不佳的員工進行年度裁員，而高盛 和摩根史坦（大摩）利則計畫在未來幾周內裁員。

富國銀行銀行業分析師梅奧(Mike Mayo)表示：「對投資銀行業務回暖的預期只是延後，並不是消失。」「但如果在夏季中旬進行討論，情況可能會有所不同。如果收入沒有增加，那麼員工將首當其衝。」

薪酬諮詢公司Johnson Associates負責人康納斯(Chris Connors)表示，大型銀行會更快地裁員，而專業投行可能會稍後跟進，「如果業務目標不能迅速實現，就會採取措施減少員工數量。」

Dealogic的初步數據顯示，今年1月1日至3月13日期間，全球投資銀行費用下降6.3%至168.3億元，去年同期為179.6億元。與第4季相比降幅更為顯著，由於交易量反彈，第4季費用達到199.6億元。

今年股票發行也有所放緩，截至3月19日，發行額為570億元，較去年同期的約690億元下滑。

由於前景黯淡，銀行股受到打擊。小型投資銀行的股價跌幅最大，而大型銀行的股價則更具韌性，因為這些銀行受益於交易、消費者和財富業務的多元化收入。

今年至今，Evercore下跌約22%，Jefferies下跌21%，而摩根大通上漲3.5%，高盛上漲1.3%。

招聘公司Selby Jennings投資銀行業務主管史特林(Brianne Sterling)表示，公司會考慮「目前的人才儲備情況如何，如果想要繼續發展，需要如何配備員工，或者今年是否會稍微精簡一些」。

美股經紀公司奧本海默警告，由於關稅帶來的不確定性，該公司不再預期今年美國投行收入將成長。該公司之前預計投行營收將成長32%。