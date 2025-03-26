美經濟衰退機率近半 GDP成長率預期下修 專家示警滯脹風險

根據德意志銀行3月17日至20日期間訪問400人的調查，未來12個月美國經濟成長下滑的機率約為43%，讓人們對美國經濟的走向產生更多疑問。

即使失業率處於較低水平，並且大多數數據顯示美國經濟即便增速放緩但仍在持續成長；然而該調查結果進一步印證了各類情緒調查所傳達的訊息，即消費者和企業領導者越來越擔心經濟放緩或者衰退的風險正不斷加大。

聯準會主席鮑爾 上周承認這些擔憂，但他同時依然認為美國經濟「整體表現強勁」，其特點是「過去兩年裡朝著我們的目標取得重大進展」。不過，美國今年GDP的年化成長率預期下修至僅1.7%。

DoubleLine Capital債券專家岡拉克(Jeffrey Gundlach)更悲觀地認為美國經濟陷入衰退的機率在50%至60%之間。

摩根史坦利在最新報告中指出：「近期股市的回跌因不斷變化的貿易政策所帶來的『不確定性衝擊』而加劇，投資人擔心這可能會演變成通膨放緩，甚至是衰退。然而，真正構成這個問題的核心是美國可能面臨滯脹的風險：經濟成長放緩、通膨居高不下。

不過，鮑爾對是否會再次出現以往那種滯脹局面表示懷疑：「我不認為我們目前所處的情況有可能與那時相提並論。」

加州大學 洛杉磯分校安德森預報中心最近發出經濟「衰退預警」，主要是對總統川普 貿易政策的擔憂。該校經濟學家博爾(Clement Bohr)寫道，美國經濟衰退可能會在一兩年內發生，但也表示，如果川普減少貿易政策的威脅，衰退是「完全可以避免的」。

他說：「這項預警也是對本屆政府的一個警告：要謹慎對待自己的願望，因為如果所有願望都實現了，你很可能會成為一場嚴重衰退的始作俑者。而且，這可能不僅僅是一場普通的衰退，而是一場滯脹。」