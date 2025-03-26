我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被捕1天後 以色列釋放奧斯卡紀錄片巴勒斯坦導演

彭博：李嘉誠出售巴拿馬運河港口 仍按計畫進行

美經濟衰退機率近半 GDP成長率預期下修 專家示警滯脹風險

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

根據德意志銀行3月17日至20日期間訪問400人的調查，未來12個月美國經濟成長下滑的機率約為43%，讓人們對美國經濟的走向產生更多疑問。

即使失業率處於較低水平，並且大多數數據顯示美國經濟即便增速放緩但仍在持續成長；然而該調查結果進一步印證了各類情緒調查所傳達的訊息，即消費者和企業領導者越來越擔心經濟放緩或者衰退的風險正不斷加大。

聯準會主席鮑爾上周承認這些擔憂，但他同時依然認為美國經濟「整體表現強勁」，其特點是「過去兩年裡朝著我們的目標取得重大進展」。不過，美國今年GDP的年化成長率預期下修至僅1.7%。

DoubleLine Capital債券專家岡拉克(Jeffrey Gundlach)更悲觀地認為美國經濟陷入衰退的機率在50%至60%之間。

摩根史坦利在最新報告中指出：「近期股市的回跌因不斷變化的貿易政策所帶來的『不確定性衝擊』而加劇，投資人擔心這可能會演變成通膨放緩，甚至是衰退。然而，真正構成這個問題的核心是美國可能面臨滯脹的風險：經濟成長放緩、通膨居高不下。

不過，鮑爾對是否會再次出現以往那種滯脹局面表示懷疑：「我不認為我們目前所處的情況有可能與那時相提並論。」

加州大學洛杉磯分校安德森預報中心最近發出經濟「衰退預警」，主要是對總統川普貿易政策的擔憂。該校經濟學家博爾(Clement Bohr)寫道，美國經濟衰退可能會在一兩年內發生，但也表示，如果川普減少貿易政策的威脅，衰退是「完全可以避免的」。

他說：「這項預警也是對本屆政府的一個警告：要謹慎對待自己的願望，因為如果所有願望都實現了，你很可能會成為一場嚴重衰退的始作俑者。而且，這可能不僅僅是一場普通的衰退，而是一場滯脹。」

鮑爾 川普 加州大學

上一則

台灣2月零售餐飲失色 百貨營收衰退

下一則

MIT教授：中國收入沒增長 經濟困境主因

延伸閱讀

巴隆週刊：Fed放慢縮表 緩解不了美債殖利率的上漲壓力

巴隆週刊：Fed放慢縮表 緩解不了美債殖利率的上漲壓力
民眾邊花錢邊抱怨物價、就業 Fed獨尊硬數據

民眾邊花錢邊抱怨物價、就業 Fed獨尊硬數據
讓市場、白宮放心 鮑爾：關稅的影響可能是一次性事件

讓市場、白宮放心 鮑爾：關稅的影響可能是一次性事件
Fed什麼都沒做 真正振奮股債市的是鮑爾這2大訊息

Fed什麼都沒做 真正振奮股債市的是鮑爾這2大訊息

熱門新聞

美國總統川普。路透

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

2025-03-21 10:41
德國賓士計畫削減成本，向3萬多員工提出54萬美元自願離職金。(路透)

德國賓士向3萬多員工 提出54萬美元自願離職金

2025-03-23 14:20
英特爾副總裁凱勒赫將在今年底退休。圖為凱勒赫。（路透）

新CEO才上任兩天 英特爾18A研發老將不做了

2025-03-22 17:42
史坦普500指數小幅上漲，結束因貿易政策動盪、經濟衰退擔憂和大型科技股走勢引發的連續4周下跌趨勢。路透

川普鬆口 史指收盤前轉為正值 結束連續4周下跌走勢

2025-03-21 16:55
波克夏旗下規模龐大的Geico保險事業，及其高達數千億美元的現金水位，造就其防禦特性，使該公司2024年以來的股票報酬率，超越美股「科技七雄」。（路透）

千金難買早知道...去年若買進這檔股票 現比「科技七雄」還賺

2025-03-24 07:10
美國股市21日早盤再度走跌，標普500指數邁向連續第五周收黑。路透

美股殺不停 道瓊早盤跌逾400點 NVIDIA「死叉」後續挫

2025-03-21 10:15

超人氣

更多 >
想到國外退休？這5國歡迎美國人

想到國外退休？這5國歡迎美國人
秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美
曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地
川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由

川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由
全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查

全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查