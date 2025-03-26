美消費者債務拖欠率上升 車貸、卡債和房貸還不出來

消費者縮減支出，債務拖欠率上升。（美聯社）

與零售商 和商家合作發行信用卡、擁有超過1億個消費者信用帳戶的消費金融公司Synchrony Financial表示，由於物價居高不下和經濟前景惡化，美國消費者開始抑制支出。

聯準會上月表示，美國人由於財務壓力不斷增加而累積更多債務，車貸、卡債和房屋信貸額度的拖欠率不斷上升。

Synchrony信貸長艾克斯勒(Max Axler)表示，民眾勒緊褲帶顯示，財務狀況整體健康的美國人正在為財務狀況更加緊張的情況做準備。並補充說，大多數客戶仍在繼續償還貸款 。

他說：「隨著各個收入階層的消費者在消費時變得更加謹慎，整體產業的購買量都有所下降。」

目標百貨和沃爾瑪等零售商都表示，購物者在消費時會更加謹慎，寧可等待折扣商品或選擇購買低價商品。

分析師表示，家庭支出削減可能是導致信貸逾期付款或貸款違約現象增加的前兆。雖然違約率整體維持穩定，但支出狀況仍受到密切關注，因它被視為消費者財務狀況惡化的早期指標。

借款人也可能變得更加謹慎，借入更少的貸款，影響銀行的主要收入來源。匯豐銀行分析師馬丁尼茲(Saul Martinez)表示，所有產業2月貸款成長率較去年同期放緩5%至12%。

他說，對家庭財務狀況的擔憂也給消費金融股帶來壓力，美國運通、Capital One、Synchrony和Discover的股價過去一個月內下跌了15-22%。

消費者也可能面臨進一步的壓力，因為新冠疫情期間的學貸 服務提供者從2月中旬開始向信用機構報告拖欠情況，自2024年10月起的拖欠情況將持續報告至2025年5月。

VantageScore首席經濟學家班德博(Rikard Bandebo)表示：「5年來，聯邦學貸拖欠記錄將首次重新被納入信用檔案中，預計很多消費者將因此陷入困境。」「在消費者債務水平已經很高的情況下，預計拖欠率還會上升。」