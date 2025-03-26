我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被捕1天後 以色列釋放奧斯卡紀錄片巴勒斯坦導演

彭博：李嘉誠出售巴拿馬運河港口 仍按計畫進行

美消費者債務拖欠率上升 車貸、卡債和房貸還不出來

財經新聞組／綜合報導
消費者縮減支出，債務拖欠率上升。（美聯社）
消費者縮減支出，債務拖欠率上升。（美聯社）

零售商和商家合作發行信用卡、擁有超過1億個消費者信用帳戶的消費金融公司Synchrony Financial表示，由於物價居高不下和經濟前景惡化，美國消費者開始抑制支出。

聯準會上月表示，美國人由於財務壓力不斷增加而累積更多債務，車貸、卡債和房屋信貸額度的拖欠率不斷上升。

Synchrony信貸長艾克斯勒(Max Axler)表示，民眾勒緊褲帶顯示，財務狀況整體健康的美國人正在為財務狀況更加緊張的情況做準備。並補充說，大多數客戶仍在繼續償還貸款

他說：「隨著各個收入階層的消費者在消費時變得更加謹慎，整體產業的購買量都有所下降。」

目標百貨和沃爾瑪等零售商都表示，購物者在消費時會更加謹慎，寧可等待折扣商品或選擇購買低價商品。

分析師表示，家庭支出削減可能是導致信貸逾期付款或貸款違約現象增加的前兆。雖然違約率整體維持穩定，但支出狀況仍受到密切關注，因它被視為消費者財務狀況惡化的早期指標。

借款人也可能變得更加謹慎，借入更少的貸款，影響銀行的主要收入來源。匯豐銀行分析師馬丁尼茲(Saul Martinez)表示，所有產業2月貸款成長率較去年同期放緩5%至12%。

他說，對家庭財務狀況的擔憂也給消費金融股帶來壓力，美國運通、Capital One、Synchrony和Discover的股價過去一個月內下跌了15-22%。

消費者也可能面臨進一步的壓力，因為新冠疫情期間的學貸服務提供者從2月中旬開始向信用機構報告拖欠情況，自2024年10月起的拖欠情況將持續報告至2025年5月。

VantageScore首席經濟學家班德博(Rikard Bandebo)表示：「5年來，聯邦學貸拖欠記錄將首次重新被納入信用檔案中，預計很多消費者將因此陷入困境。」「在消費者債務水平已經很高的情況下，預計拖欠率還會上升。」

貸款 學貸 零售商

上一則

小米手機、平板在南韓上市 實體店上半年登陸首爾

下一則

美股最錢線／關稅只是藉口 科技動能仍強

延伸閱讀

想到國外退休？這5國歡迎美國人

想到國外退休？這5國歡迎美國人
Bilt更新規則 禁用戶支付房貸賺積分…稱將有專屬方案

Bilt更新規則 禁用戶支付房貸賺積分…稱將有專屬方案
Bilt信用卡更新帳戶規則 不能支付房貸賺取積分

Bilt信用卡更新帳戶規則 不能支付房貸賺取積分
50歲以上長者逾半有卡債 欠款達5千元最多、集中醫療支出

50歲以上長者逾半有卡債 欠款達5千元最多、集中醫療支出

熱門新聞

美國總統川普。路透

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

2025-03-21 10:41
德國賓士計畫削減成本，向3萬多員工提出54萬美元自願離職金。(路透)

德國賓士向3萬多員工 提出54萬美元自願離職金

2025-03-23 14:20
英特爾副總裁凱勒赫將在今年底退休。圖為凱勒赫。（路透）

新CEO才上任兩天 英特爾18A研發老將不做了

2025-03-22 17:42
史坦普500指數小幅上漲，結束因貿易政策動盪、經濟衰退擔憂和大型科技股走勢引發的連續4周下跌趨勢。路透

川普鬆口 史指收盤前轉為正值 結束連續4周下跌走勢

2025-03-21 16:55
波克夏旗下規模龐大的Geico保險事業，及其高達數千億美元的現金水位，造就其防禦特性，使該公司2024年以來的股票報酬率，超越美股「科技七雄」。（路透）

千金難買早知道...去年若買進這檔股票 現比「科技七雄」還賺

2025-03-24 07:10
美國股市21日早盤再度走跌，標普500指數邁向連續第五周收黑。路透

美股殺不停 道瓊早盤跌逾400點 NVIDIA「死叉」後續挫

2025-03-21 10:15

超人氣

更多 >
想到國外退休？這5國歡迎美國人

想到國外退休？這5國歡迎美國人
秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美
曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地
川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由

川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由
全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查

全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查