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美股最錢線／關稅只是藉口 科技動能仍強

財經新聞組／綜合報導
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華爾街認為「解放日」已提早到來，因為川普總統4月2日徵收的對等關稅範圍將比許多人擔心的要小。投資人紛紛重新買進大型科技股，這是很合理的。復甦不必等到關稅最後期限，只要有跡象顯示這些事情不會發生就足夠了。

「七巨頭」快速隕落，進一步印證了人工智慧(AI)產業終結的說法。DeepSeek成功的震撼，以及投資成本膨脹卻沒有明顯回報的沮喪，成為科技巨頭崩潰的導火線。新高關稅時代的討論成為最新焦點，但心態的改變顯示，將任何挫折視為買入機會很有吸引力。這將影響到上兆美元企業的持穩力道。

川普政府官員試圖傳達這樣的訊息：市場可能對對等關稅的範圍反應過度。最近幾天的報導顯示，這些徵稅將比總統所說的更有針對性，重點是針對與美國存在持續貿易不平衡的特定國家，約占這些國家的15%。

市場對這種表面上的明朗感到高興，但「放榜日」即將到來。在經歷過連4周下跌，加上華爾街對川普全球貿易政策的回應，很難判斷這是復甦的開始，還是威脅、後退、虎頭蛇尾和混亂交易的不穩定敘事中的最新一次波動。

Nationwide首席市場策略師哈克特(Mark Hackett)表示：「投資人目前不應過度樂觀。」「V型復甦很少見，持續的穩定通常需要一段時間的橫向波動，然後信心才能完全恢復。」

但對於那些科技樂觀主義者來說，貿易不確定性的消退不會影響科技巨頭的基本面：業務的寬闊護城河、一系列經常性收入來源以及不可替代的認知。

從某種意義上來說，關稅這顆定時炸彈將會帶來一種解脫。科技周期的下個階段將歸零重置，估值更加適中，同時收入成長，並重新激發對AI創新和霸權的緊迫感。（財經新聞組）

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