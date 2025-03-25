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NVIDIA黃仁勳皮衣風格再添時尚感 這回出自新銳品牌ERL手筆

編譯簡國帆／綜合外電
黃仁勳化身「男模」接受來自人形機器人Neo Gamma致贈的皮革外套。（翻攝自1X科技公司Instagram頁面）
黃仁勳化身「男模」接受來自人形機器人Neo Gamma致贈的皮革外套。（翻攝自1X科技公司Instagram頁面）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳一直看好人工智慧（AI）驅動的機器人為未來趨勢，最近他從挪威機器人業者1X科技公司所設計的人形機器人Neo Gamma，收到皮革外套禮物，而且這件外套是美國設計品牌ERL設計，為黃仁勳的招牌皮衣風格再添時尚感。

1X在Instragram釋出的影片顯示，黃仁勳收到的皮革外套右胸部分是以飾釘排出「NVIDIA」的公司名稱，背後則用飾釘排出輝達Logo，腰帶處也有醒目的ERL金屬字樣。

值得關注的是，1X所送的這件夾克來自加州新銳品牌ERL。ERL也在Instagram釋出創辦人Eli Russell Linnetz所拍攝的黃仁勳「男模」照。

ERL以高飽和度與衍縫設計聞名，曾與女神卡卡（Lady Gaga）、小賈斯汀（Justin Bieber）等名人合作。黃仁勳所穿的皮衣外套已大多出自精品品牌，包括Tom Ford、英國Dunhill等，現在ERL又讓黃仁勳招牌皮衣穿著的時尚感更強了。

1X科技公司是生產能做出與人類相仿動作和行為的AI人形機器人業者，最近宣布與輝達合作，執行長柏尼奇（Bernt Børnich）表示，希望在今年底前，針對「數百台到數千台」的居家Neo Gamma人形機器人展開早期測試。

黃仁勳在上周的年度GTC大會發表通用人形機器人推理與技能基礎模型「Isaac GR00T N1」時，也展現1X科技公司人形機器人如何根據「GR00T N1」後訓練政策，自主執行家庭清潔任務。這台機器人的自主能力為1X和輝達合作訓練的成果。

黃仁勳 人形機器人 輝達

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