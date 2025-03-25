應對川普關稅 何時漲？漲多少？零售商、供應商吵不停

美國零售商沃爾瑪 和目標百貨 正在幕後與供應商就蛋糕盤、手提袋、玩具等商品的漲價計畫爭執。

談判結果將決定商品價格何時上漲、上漲幅度，甚至決定零售商將保留哪些產品在商店貨架上。

大型零售商表示，它們不能只是提高零售價格，否則會失去市場並疏遠美國購物者。它們的立場引發了與商品供應商關於定價的激烈爭論，因為在川普總統徵收關稅之後，商品供應商的成本飆升。

沃爾瑪在聲明中表示：「我們與供應商的對話都是為了數百萬客戶著想，我們將繼續與它們密切合作，找到在這個不確定時期最好的前進道路。」

零售業與製造業不同，由於零售商與商品供應商之間通常簽訂合同，因此實施漲價的過程非常耗時且繁瑣。對於供應商來說，與沃爾瑪打交道一直很困難，因為沃爾瑪的規模很大：每年美國銷售額超過4460億元。

如果因為定價糾紛而導致品牌被沃爾瑪下架，可能會對供應商造成嚴重損害。如果零售商不同意漲價，就會用其他品牌產品取代，尤其是那種具有低價高替代性的產品。

目前製造商和零售商之間正在進行的價格談判有一個關鍵的潛台詞：「在考慮進行漲價談判之前，你必須弄清楚其他人都在做什麼。」除非供應商本身擁有絕對的獨特性，否則只要其他同業不跟進，談判絕對會失敗。

競爭對手賣什麼也很重要。透過大型零售商銷售一系列產品的全球生產商可能會認為，可以承擔單一產品的損失或降低利潤，以保護其他業務線，或者只是利用這個機會透過保持價格穩定來擴大自己的市占率。目前市場上存在太多虧損現象，供應商願意承擔損失維持當前的批發價格，只為繼續留在零售商的貨架上。