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專家：川普關稅戰4大障礙 政策過急製造業回流有限

編譯劉忠勇／綜合報導
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美國對乳製品等產品設有高關稅，以限制進口。(路透資料照片)
美國對乳製品等產品設有高關稅，以限制進口。(路透資料照片)

美國總統川普矢言將於4月2日實施對等關稅，經濟學者仍質疑關稅措施能否對美國貿易逆差產生明顯作用，尤其是考慮通膨及經濟成長減緩等因素後。何況美國並非對所有國家都實施相同關稅，因此企業界能調整進口來源。

以下列出川普關稅計畫面臨的四大障礙：

美國和他國在對等貿易上並無「巨大落差」

據世貿組織資料，美國貿易加權平均關稅為2.2%，其實有多國低於此水準，包括日本、瑞士、台灣、秘魯和新加坡，因此川普所稱美國與他國存在「巨大落差」並不正確。美國也對乳製品、鞋類等產品設有高關稅，還透過許多非關稅障礙和補貼限制進口，包括反傾銷措施、國內產業補貼及「買美國貨」政策，這使得美方實際貿易保護程度被低估。

川普掌握較多籌碼？

川普政府高估美國對加墨以外其他貿易夥伴的影響力。以中國為例，若完全失去美國市場，估計不到三年內即可靠出口成長彌補損失；全球有多達70國（如澳洲）能在一年內完成此調整。美國在全球進口市場比率從2000年的19.6%降至2023年的13.5%，顯示貿易主導力已逐漸下降。

關稅要多高才能刺激業者回流美國？

川普政府一直強調這波關稅的主要目的是促進汽車、金屬製品等製造業回流美國，進而提升製造業就業。然而，外界認為25%的關稅不足以改變企業供應鏈，有人認為，要讓企業真正遷回美國，可能需課徵高達100%至200%的關稅，並搭配大量補貼。  

川普團隊操之過急

川普政府推動對等關稅的速度太快，因為對廣泛商品加以研究並制定對應關稅，可能需要數年時間。國家經濟委員會主任哈塞特指出，川普政府重點針對約10至15個主要貿易壁壘國家，這些國家占美國貿易逆差的大部分。他承諾4月2日將公布一份清晰易懂的對等關稅計畫。

白宮發言人則強調，包括台積電、本田、蘋果和輝達（NVIDIA）在內公司，已對川普涵蓋關稅、放寬監管及能源政策等領域的「美國優先」政策，做出數兆美元的投資承諾。

關稅 川普 新加坡

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