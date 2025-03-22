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大摩：美股上半年難再創高 震盪劇烈至少持續到下半年

編譯季晶晶、任中原／綜合報導
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大摩王牌策略師看美股。（經濟日報／製表）
大摩王牌策略師看美股。（經濟日報／製表）

摩根史坦利首席美股策略師威爾森（Mike Wilson）表示，今年來美股震盪劇烈的情況可能至少持續到下半年，而且將持續在低於2月觸及的歷史高峰水準下整理，難以再創新高。

威爾森20日接受彭博電視訪問表示，鑑於企業和經濟成長前景都籠罩在不確定性之下，近期美股若有反彈，都只會是暫時現象，且漲勢將由體質差的個股引領，「我的最佳猜測是，這將是滾動式復甦。我們認為今年上半年不太可能創新高。」但隨著投資人將注意力轉向2026年，股市仍有望在下半年回到歷史新高水準。

他說：「也許沒有川普賣權，但聯準會（Fed）還在。如果我們的經濟成長確實惡化，我認為他們會迅速反應。」 他建議投資人採取防禦性投資策略，重點關注預期每股盈餘大幅調整的公司，特別建議買入金融、軟體、消費者服務及媒體與娛樂類股。

所謂的「川普賣權」，是假設他會盡一切可能讓股市保持樂觀。

與此同時，威爾森認為，相較於美股，歐股優勢正在消退。歐企財報的盈利修正看起來比美企財報疲弱，「如果股市回升，我看好標普500指數的表現會勝過歐股」。

今年以來美股三大指數全面走低，其中那斯達克綜合指數跌幅超過8%，但歐洲Stoxx 600指數上漲逾8%，德國DAX指數更漲近15%。

本周公布的美銀調查報告顯示，全球機構投資人減持美股的幅度創新高，主因這些基金經理人擔心美國經濟陷入停滯性膨脹，加上全球貿易戰升高，以及「美國例外主義」終結。在此同時，基金經理人正在全球股市進行大規模輪動，經理人「棄美轉歐」輪動空前激烈。

美銀的調查是在3月7─13日進行，對象包括171位基金經理人，總計管理4,260億美元資金。報告指出，經理人3月對美股持股比重，從2月時的「加碼」17%，轉為「淨減碼」23%，減幅多達40個百分點，是歷來最大，且持股比降至2023年6月以來低點；反觀歐洲股市，因為德國政府準備鬆綁財政支出限制，大舉投資國防與基礎建設，呈現一股新的樂觀氛圍。同期間基金經理人對歐元區股市持有比重躍升27個百分點，達到2021年7月以來最高水準。

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