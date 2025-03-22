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亞馬遜首賣碳權 稱嚴格把關不淪漂綠

中央社綜合外電報導
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亞馬遜宣布，已開始向供應商、企業客戶和其他公司銷售碳信用額度。(路透)
亞馬遜宣布，已開始向供應商、企業客戶和其他公司銷售碳信用額度。(路透)

美國零售巨頭亞馬遜（Amazon）宣布，他們已開始向供應商、企業客戶和其他公司銷售碳信用額度。這是亞馬遜首次踏足賣碳權，強調他們的碳信用額度只提供給符合條件的公司。

路透社報導，當前企業界、碳權項目開發者和科學家之間正為究竟企業能多大程度靠碳信用額度減碳，以及如何確保碳信用額度品質，展開論辯。

亞馬遜表示，他們盡可能在自家的碳信用額度採用業界領先標準，並支持制定更嚴格標準。

此舉代表亞馬遜首次踏足碳權販售。亞馬遜一直都有參與業內為碳權制定品質標準的工作，也都有直接投資於保護森林、恢復退化土地及推動碳移除等項目。

亞馬遜永續長赫斯特（Kara Hurst）表示，公司會以「自身規模與嚴格審核標準」幫忙推動更多對自然保護方面的投資。

包含網路相簿公司Flickr、房地產顧問集團Seneca、消費電子產品公司Corsair等，都已向亞馬遜購買碳權。

為企業把關淨零排放的機構「科學基礎減碳目標倡議」（SBTi）表示，企業可以買碳權抵銷碳排，但應只限於處理殘餘排放，即企業已盡各種脫碳、減碳努力後仍剩餘的一小部分碳排，不可本末倒置。

亞馬遜表示，他們的碳信用額度只提供給符合條件的公司，包括有為自身排放和自家供應鏈設定淨零目標，以及有量測並對外發布自身碳排的公司。

曾有外電報導，特斯拉（Tesla）2009至2024年靠賣碳權獲利約90億美元，對收益不無小補，卻也讓部分人擔憂，像特斯拉這類純電車廠賣碳權、傳統汽車大廠則花錢買碳權而不積極落實低碳化，無疑扭曲淨零初衷。

亞馬遜 特斯拉 供應鏈

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