迪士尼股東否決反DEI提案迪士尼股東否決反DEI提案 持續支持LGBTQ評級

反DEI提案一度風生水起，但熱度已明顯下降。（美聯社）

即使該公司放棄了一些多元化方案，迪士尼 股東仍決定支持該公司維持一項具爭議的評級系統，評估企業如何對待LGBTQ 員工、消費者和投資人。

迪士尼成為今年第4家股東拒絕反DEI提案的公司。其他反DEI提案在蘋果、好市多和約翰迪爾均被否決。

投資人20日拒絕了保守派團體自由企業計畫(Free Enterprise Project)提出的動議，要求迪士尼重新考慮參與企業平等指數(CEI)。

CEI由人權運動基金會每年發布，在過去20年已成為企業評估對LGBTQ群體包容程度的熱門工具。

該系統從2002年的319家企業參與成長到2025年的1449家，以0%到100%的等級對企業進行評估，考慮企業員工對LGBTQ的保護、福利、文化和社會責任以及對社區的行為。

自2007年以來，迪士尼一直獲得CEI滿分。

隨著美國企業界圍繞多元化議題的政治熱度不斷升溫，迪士尼放棄了其他多元化政策，但股東投票 否決了對迪士尼參與CEI的重新審查。

上個月，在川普總統發布兩項旨在取消美國政府內部聯邦「多元化、公平和包容性」(DEI)計畫的行政命令後，該公司加入越來越多取消或改變DEI計畫的企業行列。

根據迪士尼截至2024年9月30日的全年最新10-K文件，該公司取消了先前在其報告的DEI部分列出的兩個計畫。

到目前為止，在股東大會季節，DEI問題是一個熱門話題。DEI政策的支持者和批評者都在提出支持或削弱這些政策的提案。

關注投票情況的專家表示，隨著更多公司股東大會的投票越來越多，這種情況預計不會改變。

富而德律師事務所股東參與和積極主義辯護首席法律顧問比伯(Elizabeth Bieber)表示：「預計今年不會看到太多法案獲得多數支持，如果真有的話。」