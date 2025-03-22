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特斯拉股價暴跌 連多頭也坐不住特斯拉股價重挫 摩根史坦利下修交車與獲利預測

財經新聞組／綜合報導
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特斯拉股價暴跌似乎也動搖了華爾街最大的多頭之一。

摩根史坦利分析師喬納斯(Adam Jonas)加入同業之列，調降特斯拉第1季和全年的交車量預期。他在最新報告中寫道，競爭、產品陣容老化以及負面品牌情緒引發的「買家罷工」促使他放棄了先前的預測。

喬納斯也將特斯拉2025年每股獲利預期下修了20%。但仍將特斯拉視為首選，股價可能上漲約75%至每股410元。

但他也警告：「考慮到即將到來的催化劑和特斯拉交易歷史的性質，我們認為該股將在未來12個月內測試200元的熊市門檻和800元的牛市大關。」「預計推動該股走勢的主要因素將繼續包括商業、宏觀、地緣政治、技術、戰略和管理等方面的廣泛力量。」

特斯拉股價在今年科技「七巨頭」中表現最差，跌幅高達42%。

中國乘聯會統計，特斯拉2月中國銷量僅2萬6677輛，年減11.16%，月減20%。同時，澳洲電動車委員會報告，特斯拉當月整體銷量年減72%。

在美國，二手Cybertruck、Model 3、Model S、Model Y和Model X的價格持續下跌。喬納斯指出，特斯拉正面臨來自通用汽車和福特日益激烈的電動車競爭，而一些消費者則選擇混合動力車。

特斯拉 電動車 澳洲

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