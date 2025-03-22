面對衰退疑慮 Fed關注硬數據面對衰退疑慮 Fed關注情緒變化與經濟數據

在政治上，氛圍決定一切。它們導致拜登 的繼任者輸掉選舉，並幫助川普將民主黨趕下台。但正如「氛圍衰退」帶來的教訓，民眾一邊無節制地花錢，一邊抱怨物價和就業問題。

聯準會 主席鮑爾 本周指出，經濟衰退的政治教訓不是把經濟數據強加到人們面前，並期望他們改變主意。

鮑爾言外之意似乎在說，民眾的抱怨是真實的，但在經濟放緩和關稅通膨的新背景下，對未知的恐懼引發恐慌，這些抱怨也會分散注意力。

鮑爾在本周新聞發布會上表示，「調查數據和實際經濟活動之間的關係一直不太緊密。」「很多時候，人們會對經濟形勢持悲觀態度，然後出去買新車。但我們不知道這裡的情況是否如此。」

鮑爾向市場保證經濟狀況良好，不過他也承認焦慮可能是適當的反應。而且，考慮到數據通常具落後特質，這種情緒可能隨時變得更加險惡。

他的確關心消費者信心調查和商業界的軟數據並密切監控它們：「我們顯然意識到情緒數據走軟和高度不確定性。」畢竟，通膨預期是可以自我實現的。試圖向美國人保證物價將維持穩定是聯準會的核心使命。掌控民心氛圍是鮑爾的工作。

但聯準會目前主要在等待經濟疲軟趨勢從調查結果轉移到物價和就業等硬數據。鮑爾強調聯準會有本錢繼續等待。

雖然悲觀的調查和華爾街評論使人們意識到新一輪物價上漲和經濟成長惡化的可能性，但失業率仍然很低。即使聯準會調降 GDP，預計該數字仍將維持在低點。

如果4月之後，物價壓力和失業現象隨之而來，聯準會可以介入。雖然投資人有能力隨時買入或賣出，但聯準會及其工具卻依舊靈活。改變方向需要對經濟的方向有更強的信心。預期更糟糕的結果本身並不是一個不祥之兆，因此，面對低迷的市場情緒，聯準會選擇了克制。