我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不給看機密文件 川普撤銷拜登、賀錦麗等人安全許可

男問ChatGPT「我是誰」被誤指謀殺2兒子 氣到投訴

面對衰退疑慮 Fed關注硬數據面對衰退疑慮 Fed關注情緒變化與經濟數據

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

在政治上，氛圍決定一切。它們導致拜登的繼任者輸掉選舉，並幫助川普將民主黨趕下台。但正如「氛圍衰退」帶來的教訓，民眾一邊無節制地花錢，一邊抱怨物價和就業問題。

聯準會主席鮑爾本周指出，經濟衰退的政治教訓不是把經濟數據強加到人們面前，並期望他們改變主意。

鮑爾言外之意似乎在說，民眾的抱怨是真實的，但在經濟放緩和關稅通膨的新背景下，對未知的恐懼引發恐慌，這些抱怨也會分散注意力。

鮑爾在本周新聞發布會上表示，「調查數據和實際經濟活動之間的關係一直不太緊密。」「很多時候，人們會對經濟形勢持悲觀態度，然後出去買新車。但我們不知道這裡的情況是否如此。」

鮑爾向市場保證經濟狀況良好，不過他也承認焦慮可能是適當的反應。而且，考慮到數據通常具落後特質，這種情緒可能隨時變得更加險惡。

他的確關心消費者信心調查和商業界的軟數據並密切監控它們：「我們顯然意識到情緒數據走軟和高度不確定性。」畢竟，通膨預期是可以自我實現的。試圖向美國人保證物價將維持穩定是聯準會的核心使命。掌控民心氛圍是鮑爾的工作。

但聯準會目前主要在等待經濟疲軟趨勢從調查結果轉移到物價和就業等硬數據。鮑爾強調聯準會有本錢繼續等待。

雖然悲觀的調查和華爾街評論使人們意識到新一輪物價上漲和經濟成長惡化的可能性，但失業率仍然很低。即使聯準會調降 GDP，預計該數字仍將維持在低點。

如果4月之後，物價壓力和失業現象隨之而來，聯準會可以介入。雖然投資人有能力隨時買入或賣出，但聯準會及其工具卻依舊靈活。改變方向需要對經濟的方向有更強的信心。預期更糟糕的結果本身並不是一個不祥之兆，因此，面對低迷的市場情緒，聯準會選擇了克制。

聯準會 鮑爾 拜登

上一則

亞馬遜首賣碳權 稱嚴格把關不淪漂綠

下一則

川普要提高美國關鍵礦物、稀土產量 降低中國控制力

延伸閱讀

讓市場、白宮放心 鮑爾：關稅的影響可能是一次性事件

讓市場、白宮放心 鮑爾：關稅的影響可能是一次性事件
Fed什麼都沒做 真正振奮股債市的是鮑爾這2大訊息

Fed什麼都沒做 真正振奮股債市的是鮑爾這2大訊息
川普公開施壓鮑爾 叫Fed最好降息 因為關稅要來了

川普公開施壓鮑爾 叫Fed最好降息 因為關稅要來了
Fed 決策／美股債匯為何同步上漲 五要點一次看

Fed 決策／美股債匯為何同步上漲 五要點一次看

熱門新聞

美國股市再度遭逢重創，但巴菲特早已提醒投資人，要把壞消息當作最好的朋友。(美聯社)

巴菲特提醒投資人：壞消息為友 沒股價腰斬準備就別進場

2025-03-16 13:38
美國總統川普。路透

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

2025-03-21 10:41
英特爾公布，新任執行長陳立武將獲得價值6,900萬美元的薪酬方案。（美聯社）

上任迎大禮 英特爾新執行長陳立武薪酬曝光 未來最高可賺6900萬美元

2025-03-15 08:10
墨西哥首富史林去年7月在墨國首都墨西哥市一場會議中發言。路透

馬斯克轉發這則貼文 害公司丟天價訂單？

2025-03-17 11:54
川普2.0政策衍生的不確定性衝擊消費者和企業信心，已使「川普衰退」成為華爾街和學術界熱議話題，前美國財長桑默斯（左）和諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（右）等重量級經濟學家，最近紛紛對此發表看法。（路透）

「川普衰退」即將襲美？桑默斯、克魯曼等人這麼看

2025-03-15 10:12
美國公債價格14日下跌，走向相反的殖利率周線幾乎持平，投資人靜觀川普2.0政策後續動向，以及下周聯準會（Fed）貨幣決策。（路透）

美債劇震一周返回原點 專家曝「好戲在後頭」

2025-03-15 09:40

超人氣

更多 >
川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路
教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？
眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應

眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應
紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意

紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意
布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍

布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍