「經濟不確定性升高」Fed鷹派抬頭 挺不降息官員增加

聯準會（Fed）決議維持利率不變。（路透）

聯準會 （Fed）決議維持利率 不變，同時預期今年將降息 2碼，與去年12月時預測相同；但預測不降息及只降息1碼的官員多達八人，遠多於12月時的四人；反觀預測降息3碼或更多的官員數，卻由五人減少到二人，顯示「鷹派」分貝升高。

根據利率點狀圖，Fed的19位決策官員對今年降息幅度中位數預測雖仍是2碼，與去年12月時預測相同；但預測不降息有四人，只降息1碼也有四人，合計多達八人，遠多於12月時的四人；反觀預測降息3碼或更多的官員數，卻由五人減少到二人。

再者，官員對今年底利率預測平均數，已從12月時的3.63%，大幅提高到4.0%，亦即官員預測今年將降息1碼半。

換言之，今年實際降息幅度可能只比2碼少，而不會超過2碼，儘管目前市場仍預期利率將降到3.63%，以利率區間來看為3.5%-3.75%，相當於降息3碼。

在會後聲明中，Fed將「經濟展望不確定」，改為「經濟展望的不確定性已升高」。再者，Fed將「委員會判斷達成就業及通膨目標的風險大致平衡」這段文字刪除；重點在於少了「達成」一詞，顯示Fed對「達成」雙重目標期望下降，尤其是通膨難以達標風險升高，這也意味Fed更難針對經濟成長減緩，採取預防性降息行動。

另外，貝萊德投資研究所預測，鑒於通膨上行的風險，Fed的降息次數可能少於市場預期，「我們認為Fed今年將很難降息超過一、兩次，即使長期不確定性開始損害原本健康的經濟成長」。

該部門負責人波以文在一份報告中寫道，「這就是我們為何不認同美債走勢及市場對更多降息的押注。

在Fed表示美國經濟成長可能放緩，關稅對通膨的影響或許只是「暫時性的」後，交易員大舉買入美債，對降息押注升溫。

該研究所認為，Fed的評估提高了通膨「意外上行」的可能性，尤其是在抑制物價方面缺乏進展的情況下。