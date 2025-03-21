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讓市場、白宮放心 鮑爾：關稅的影響可能是一次性事件

財經新聞組／綜合報導

聯準會主席鮑爾表示，他不知道現在有誰對他們的預測有信心。但他保證，一旦關稅不確定性成為執行政策，聯準會也將準備好做出回應。

他在3月政策會議結束時表示：「等待進一步的明朗化是適當的。」「而且考慮到經濟仍然穩健，這樣做的成本非常低。」

鮑爾的演講讓市場放心，也一定程度上讓白宮放心，他似乎從聯準會在應對疫情措施中吸取了教訓。當時聯準會錯誤地認為新冠疫情帶來的通膨壓力是「暫時的」；而鮑爾現在則指出，關稅的影響可能是一次性事件。

他說，「我們非常清楚疫情期間通膨的情況。但我們必須以不同的視角看待這個情況。」並說：「我們會不斷調適。」

當華盛頓和華爾街充滿不確定性時，鮑爾繼續採取觀望態度是很合理的。但對於一直在等待下次降息的投資人來說，4月擴大關稅課徵範圍可能會延後聯準會的下次降息，即使聯準會官員預測2025年底前還會有降息兩次。

如果真的降息，他們可能不會有同樣的感受。由於通膨放緩、經濟成長放緩而降低利率，就像聯準會去年所做的那樣，這與由於經濟成長放緩和勞動市場疲軟而採取的被動降息不同，後者實際上可能使政策著陸更加坎坷。但正如鮑爾所說，誰能預測接下來會發生什麼事？

雖然市場士氣低落，但在經濟數據良好的情況下，聯準會暫停降息不一定是有意為之，而是一種拖延；在華爾街和其他觀察家開始感到不安的時候，聯準會仍在繼續等待時機。

這段等待時間可能會很有用，因為川普關稅的影響可能會同時對聯準會造成兩方面的壓力，使企業主面臨成本上升和成長放緩的困擾。正如鮑爾所說，這使得聯準會的目標處於「緊張」狀態，平衡兩者的任務十分艱鉅。

聯準會 鮑爾 降息

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