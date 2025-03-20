IPO市況不佳之際 CoreWeave拚籌資27億美元

CoreWeave計劃未來幾周在那斯達克首次公開發行股票（IPO）。（取材自CoreWeave X 平台）

人工智慧（AI ）資料中心服務業者 CoreWeave 在美國首次公開發行股票（IPO）目標籌資多達 27 億美元，可望成為今年規模最大的科技業上市案。

這家有輝達（NVIDIA）支持的新創公司將在那斯達克交易所掛牌，股票代號為 CRWV，最快在本周展開投資說明會（roadshow），以吸引市場關注。據路透報導，CoreWeave 計劃以每股 47 至 55 美元的區間發售 4,900 萬股。

英國金融時報引述消息人士報導，CoreWeave 承銷的投銀先前曾評估，是否將籌資規模擴大至 40 億美元，並討論給予該公司超過 350 億美元的評價。

CoreWeave 成立於 2017 年，最初從事乙太幣（Ethereum）挖礦，但兩年後轉向AI 領域。該公司是輝達圖形處理器（GPU）早期的大買家，目前持有 超過 25 萬組顯卡。CoreWeave 如今向大型科技公司出租算力，客戶包括微軟 （Microsoft）、OpenAI 、Meta 和 IBM，支援 AI 系統的開發。

該公司去年營收有 62% 來自微軟，據金融時報報導，微軟原本計劃和 CoreWeave 簽訂合作協議，但後來因交貨問題而告吹，CoreWeave 轉而和 OpenAI 達成協議，未來五年內將提供運算資源，合約總額達 119 億美元。

CoreWeave 向美國證券與交易委員會（SEC）公告，2024 年營收為 19 億美元，但淨損 8.63 億美元，相較之下，2023 年營收為 2.29 億美元，淨損 5.94 億美元。

在上市前，CoreWeave 已敲定兩筆重要交易，包括向 OpenAI 提供 AI 基礎設施，合約總額最高達 119 億美元。此外，該公司將獲得 3.5 億美元 等值的 CoreWeave 股票。

CoreWeave 計劃上市，正值美國總統川普頻頻宣布關稅，導致美股震盪之際，連帶拖累 IPO 表現。許多銀行業者原本預期，在共和黨政府主導下，IPO 市場將恢復活絡，但目前市場氣氛依然不穩。

液化天然氣（LNG）出口商 Venture Global 便是最近 IPO 市況不佳的例子。該公司上市前一周被迫縮減 IPO 規模，而自1 月底上市以來，股價又腰斬。