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「關稅要來了」川普公開施壓鮑爾 叫Fed最好降息

Fed利率不變 暗示今年可能降息 下調2025年經濟成長預測

財經新聞組／綜合報導
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聯準會主席鮑爾表示，如果條件允許，會繼續維持高利率。（路透）
聯準會主席鮑爾表示，如果條件允許，會繼續維持高利率。（路透）

聯準會在備受關注的決議中維持基準利率不變，仍暗示今年稍後可能會降息，但下調2025年經濟成長預測，聯準會預計2025年GDP成長率為1.7%，而去年12月預測為 2.1%。

此外，面對關稅對經濟放緩影響的迫切擔憂，負責制訂利率的聯邦公開市場委員會(FOMC)將關鍵借貸利率維持在去年12月以來的4.25-4.5%區間內。市場預計政策會議採取行動的可能性幾乎為零。

在做出決定的同時，官員們更新了今年及到2027年的利率和經濟預測，並改變了減持債券的速度。

雖然川普總統的關稅以及減稅和放鬆管制等雄心勃勃的財政政策的影響尚不確定，但官員仍預計2025年聯準會還將再降息半個百分點。

不過，聯準會主席鮑爾在記者會上表示，如果條件允許，聯準會願意維持高利率，「如果經濟保持強勁，而通膨率沒有持續地向2%邁進，我們可以在更長時間裡維持限制性政策。」「如果勞動市場意外走弱，或者通膨下降速度快於預期，我們可以相應地放鬆政策。」

FOMC在會後聲明中指出，當前環境的模糊性增加。文件指出：「經濟前景的不確定性有所增加。」「委員會非常關注其雙重使命給雙方帶來的風險。」

鮑爾在新聞發布會上指出，消費者支出已經「放緩」，預計關稅可能會給物價帶來上行壓力。這些趨勢或許是導致FOMC對經濟前景持更謹慎態度的原因。

FOMC調降對經濟成長的整體預期，並調升通膨預測。目前預計今年經濟成長率僅有1.7%，比12月的最新預測下降了0.4個百分點。通膨方面，核心物價年率預計將成長2.8%，比先前預期高出0.3個百分點，聯準會同時預計2025年底失業率為4.4%，而高於先前預測的4.3%。

根據官員利率預期的「點陣圖」，從12月起利率觀點變得更加鷹派。在上次會議上，只有1位與會者認為2025年利率不會發生變化，而現在有4位。

圖表顯示，未來幾年的利率預期保持不變：預計2026年將降息2次，2027年將再降息1次，然後聯邦基金利率將穩定在3%左右的長期水平。

利率 聯準會 降息

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