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美股最錢線／關稅混亂見轉機 散戶勇於低接

財經新聞組／綜合報導
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混亂也許是一個轉機，但投資人會走向何方？買家都希望趁低買入，利用華爾街新出現的悲觀情緒，用現金和勇氣買進。導致市場暴跌的關稅不確定性也為那些願意逆勢操作的人創造了大賺一筆的機會。

美國商銀股票策略師寫道，隨著上周股市進入修正區域，客戶紛紛湧入股市，瞄準個股。能源和科技是資金流入最多的產業。流入周期性產業的投資比流入防禦性產業的投資更多，代表客戶並不認為經濟會衰退。

Nationwide首席市場策略師海克特(Mark Hackett)表示：「判斷市場底部的時機很難，但識別模式反而簡單。」「目前，反向訊號仍然是最可靠的交易模式之一。散戶投資人繼續抱持著『逢低買入』的心態，而機構投資人則更加被動。」

對於持懷疑論的投資人來說，股價現在才達到「正常」水平，市場剛擺脫最極端的泡沫。歷史高點之後的修正並不代表股票便宜。而原油的快速下跌以及關稅引發的拋售的性質令一些分析師態度謹慎。

LPL Financial首席技術策略師騰奎斯特(Adam Turnquist)指出：「長期廣度的不足、缺乏機構參與以及防禦性輪換壓力，讓我們目前對逢低買入持謹慎態度。」

而正如社群平台X和Instagram上大量荒謬且黑色幽默的表情包所暗示的那樣，當下滑趨勢持續下去時會發生什麼？

陷入困境的人工智慧(AI)產業目前尚未出現明顯的反彈催化劑；對成長的擔憂可能很快就會在客觀數據中具體化；聯準會透過降息來保成長的能力將因抵消關稅的壓力而受到削弱；下個月的關稅期限又是一顆經濟定時炸彈。

不必用「掉下來的刀子不要接」的比喻來理解判斷底部時機的困難。專家呼籲謹慎，認為市場仍有下跌空間，或至少環境還遠未穩定，未來還面臨一系列相互關聯的障礙。

關稅 華爾街 降息

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