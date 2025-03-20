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2大因素 美短期公債吸金217億 創2年來最大單季流入

編譯葉亭均／綜合報導
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美國短天期公債基金今年來受到投資人熱烈追捧，反映市場的避險趨勢。（路透資料照片）
美國短天期公債基金今年來受到投資人熱烈追捧，反映市場的避險趨勢。（路透資料照片）

投資人今年來對美國短期公債市場投入近220億美元資金，反映美國總統川普的經濟與貿易政策導致股價下跌，並促使資金爭相湧入避險資產。

根據EPFR的數據，從1月初至3月14日，美國短期公債基金淨流入的資金約達217億美元，創兩年來最大單季資金流入規模。

同期間，美國長期公債基金雖然也呈現淨流入，但規模僅有26億美元。資金大量湧入短債，凸顯出投資人尋找避風港，以逃離股票、垃圾級公司債等較高風險資產的拋售潮。

摩根大通資產管理公司全球固定收益主管米歇爾表示：「市場確實出現大量資金流動，這完全合理，因股市等風險資產市場近期波動劇烈且甚具風險。相比之下美國債市，能在風暴中當作靠山。」他表示：「由於純粹就是要降低風險，因此若你認為股市將經歷回檔，資金往往會流向現金和類現金工具。」

美銀本周一項調查顯示，投資人在3月對美股的配置進行「歷來最大」的調降，此外，垃圾債券與美國公債的利差則大幅上升。

此外，收益率具吸引力，也讓短債較受投資人青睞。例如，1個月期國庫券的年化收益率為4.3%，而兩年期的收益率則是4%。

投資人和策略師也指出，如果美國經濟顯示進一步放緩的跡象，而聯準會（Fed）降息，那麼公債殖利率將跟著下滑，債券持有人將享受債券價格上漲的好處。

分析師還說，對美國經濟發展的不確定性，也是促使投資人轉向短債的一大因素。然而，迫在眉睫的債務上限爭論以及川普政府的政策，都再三提醒世人，即使是世界上風險最低的資產，也無法倖免於衝擊。其中最主要的問題是債務上限，2023年的債限之爭，引發股債市的拋售，將美國推向違約邊緣，並損及其信評。

東方匯理資產管理投資研究院主管迪芬德表示，近年來債務水準節節攀高，已損害美國的債信評等，「但更大的威脅在於與債限問題相關的政治爭論，導致美國陷入技術性違約的可能性」。 部分分析師估計，政府耗盡資金、從而無法因應所有償付義務的日期，可能在7、8月前後。  

不願具名的大型評級機構消息人士表示，儘管共和黨控制著國會，但政治兩極化仍然是一個主要問題，因政策改革往往需要兩黨共識。

債券 川普 殖利率

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