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連Meta也翻黑 科技七雄吐光今年漲幅 AI難題讓股價全淪陷

編譯任君翔／綜合外電
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臉書母公司Meta股價在18日收盤跌近4%，成為美股科技七雄中最後一支吐光今年所有漲幅的股票。（路透）
臉書母公司Meta股價在18日收盤跌近4%，成為美股科技七雄中最後一支吐光今年所有漲幅的股票。（路透）

臉書母公司Meta股價在18日收盤跌近4%，成為科技七雄中最後一支吐光今年所有漲幅的股票。分析師認為，AI推升固定支出，加上經濟情勢仍舊不穩定，都不利股價表現。

彭博資訊報導，Meta股價18日收盤跌3.7%，延續近期的頹勢，該股票今年來跌幅已達0.5%。值得注意之處在於，本次大跌緊隨在歷史性的大漲之後，其股價曾連續20個交易日收紅，今年股價漲幅最高曾達近26%。

KeyBanc資本市場分析師帕特森（Justin Patterson）指出，對AI的投資使Meta失去若干彈性；更將Meta目標價從每股750美元調降至710美元，因為「總體經濟存在更高不確定性」。

他寫道：「我們目前看到的挑戰是， AI周期正在增加固定成本」，從而限制企業壓低支出的能力；也表示Google母公司字母也面對類似難題。

彭博科技七雄總報酬指數今年來已下跌16%，較其去年12月的高峰下跌超過20%；18日則跌2.5%。其中，特斯拉股價今年以來下滑44%，字母與蘋果也都各跌15%，輝達跌幅為14%。

同時，那斯達克100指數今年迄今已跌7.3%，並在近期跌入修正區。這個以科技股為主的指數，目前已較高點下滑逾12%。

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