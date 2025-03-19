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AI威脅防護 谷歌史上最大收購 砸320億併雲端安全新創Wiz

財經新聞組／綜合報導

Alphabet旗下谷歌簽署一項「最終協議」，以320億元全現金收購紐約雲端安全新創公司Wiz。

該交易將成為谷歌有史以來最大的一筆收購，將在人工智慧(AI)威脅日益嚴重的世界中強化其雲端安全產品。Wiz將成為谷歌雲端業務的一部分。

谷歌在新聞稿中表示：「谷歌雲端是雲端基礎設施領域的領導者，擁有深厚的 AI 專業知識和領先同業的安全創新記錄。」「將所有這些帶入Wiz將有助於使他們的解決方案更加完善、更具可擴展性，從而使所有主要雲端的客戶和合作夥伴受益。」

華爾街日報》17日率先報導兩家公司正在進行深入談判。

在此之前，《CNBC》去年7月報導，Wiz放棄谷歌可能以230億元收購的計劃，並向員工宣布將進行首次公開發行(IPO)。

在當時的備忘錄中，Wiz聯合創始人拉帕波特(Assaf Rappaport)在給員工的公開信中寫道：「拒絕這種令人羞辱的待遇真的很難。」當時，一位知情人士透露，Wiz放棄這筆交易的部分原因是出於反壟斷和投資人的擔憂。

在與谷歌談判的報導公開之前，Wiz已將目光鎖定在兩個目標上：首次公開募股(IPO)和每年10億元的經常性收入。在當時的備忘錄中，拉帕波特寫道，公司將努力實現這些里程碑。

Wiz成立於2020年，在拉帕波特的領導下迅速發展，僅用18個月時間，公司的年經常性收入就達到1億元。該公司的雲端安全產品包括預防、主動偵測和回應，這類產品對大型公司很有吸引力，並有助於谷歌與同樣銷售安全軟體的微軟競爭。

谷歌 AI 華爾街

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