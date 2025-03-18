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連漲兩日後再遭拋售 道指挫260點 史指逼近修正

輝達18日GTC大會重頭戲 現場人山人海

金價又衝新高 中東緊張情勢再起 華爾街看漲聲浪不斷

編譯葉亭均／綜合外電
國際金價又創下歷史新高。（路透）
國際金價又創下歷史新高。（路透）

金價格18日盤中突破每英兩3,017美元，再創歷史新高，因為中東緊張局勢再度升溫，投資人同時間也擔心美國經濟放緩，進一步凸顯黃金做為避險資產的吸引力。多家華爾街大型銀行持續堅定看漲黃金，紛紛調高價格預估。

現貨黃金價格在18日盤中上漲0.55%至每英兩3,017.11美元，創新高。稍早以色列表示，對加薩的哈馬斯目標發動軍事襲擊，巴勒斯坦居民回報說，加薩地帶多個地區遭到以色列空襲。最新發展可能破壞以哈之間近兩個月來脆弱的停火協議。

投資人也在消化美國周一公布的零售銷售數據，數據顯示2月零售銷售增幅低於預期。由於美國總統川普引發貿易戰升溫風險，因此企業、投資人和經濟學家仍持謹慎態度，此時消費者信心已下降，金融壓力跡象加劇。

美國和全球經濟前景趨於黯淡，進一步凸顯黃金在不確定時期的保值地位。金價今年來已上漲超過14%，延續去年的強勁漲勢。近幾周來，多家大型銀行已調高今年的金價預估。

瑞銀全球資產管理公司周一將未來四個季度的金價預估從每英兩3,000美元調高至3,200美元，理由是貿易衝突不斷升息，凸顯黃金的保值角色；麥格理銀行上周將黃金目標價調升至3,500美元，高盛上個月也將金價年底預測上調至3,100美元，理由是央行買盤和投資人需求強勁。法國巴黎銀行也預測黃金均價將遠高於3,000美元。

麥格理大宗商品策略主管加維（Marcus Garvey）表示，「我們確實仍然認為黃金可能會迎來一些大幅看漲走勢」，「我真的沒有看到任何跡象顯示這一輪反彈正處於狂熱或者過度的區域」。

花旗集團分析師Max Layton表示，對經濟放緩的擔憂也可能促使美國家庭透過購買黃金ETF來實現投資組合的多元化，「這是促使金價更上一層樓的一個巨大推動力」。

金價 加薩 以色列

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