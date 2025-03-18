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FT最新訪調：經濟學者大砍今年美經濟成長預估 提高通膨預測

編譯任中原／綜合外電
一份最新調查顯示，學者警告，川普的全面性關稅措施，加上急於為聯邦政府瘦身，將會使美國經濟成長減緩，通膨加速上升。圖為舊金山市區天際線。 （路透）
一份最新調查顯示，學者警告，川普的全面性關稅措施，加上急於為聯邦政府瘦身，將會使美國經濟成長減緩，通膨加速上升。圖為舊金山市區天際線。 （路透）

一份最新訪調顯示，學者警告，美國總統川普的全面性關稅措施，加上急於為聯邦政府瘦身，將會使美國經濟成長減緩，以及通膨加速上升。

英國金融時報（FT）與芝加哥大學布斯商學院訪調了49名學院派經濟學者，幾乎所有學者都表示，經濟政策不確定將傷害經濟成長，因為消費者及企業將縮減支出。學者預估，美國今年經濟成長率的中位數為1.6%，低於去年12月訪調時所預估的2.3%，更遠低於2024年的2.8%。

受訪學者並預料川普的政策將推升通膨，使通膨率距離聯準會（Fed）的2%目標更遠；學者預估今年底時個人消費支出（PCE）平減指數年升幅為2.8%，比上一次預估的2.5%提高不少，也高於今年元月時的2.6%升幅。

目前已有信號顯示川普的關稅措施正影響美國經濟；企業界表示新訂單減少，消費者信心也劇降，鋼、鋁價格上漲。

約翰霍普金斯大學經濟學者巴貝拉表示，「關稅、減稅、削減政府支出及裁員，削減教育基金，以及影響Fed的獨立性，都將對經濟造成影響」。哈佛大學教授狄南表示，「目前不確定性之高，可能使投資減少；至於減少多少，要看不確定性持續多久而定」。

90%以上的受訪學者也擔心經濟數據的品質，尤其是商務部2月決定解散聯邦經濟統計顧問委員會之後；該委員會的工作便是提升經濟數據的品質。

川普 關稅 商務部

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