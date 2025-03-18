美股最錢線／短線已現反彈 大摩：漲勢恐難持續

華爾街巨頭摩根史坦利 首席美股 策略師威爾森(Michael Wilson)預測，最近的美股狀況顯示，在經歷2月以來的大幅下跌後，美股有可能出現短期反彈。不過他也警告，這樣的反彈趨勢能持續多久仍然是個未知數。

他表示，美股目前處於自2022年以來的首次超賣狀態，市場情緒和部位指標都已經顯示出反彈的信號，季節性趨勢預計會在3月下半月改善。此外，近期美元走軟可能提振第1季企業獲利，因此有理由預期市場將暫時反彈。

威爾森在報告中寫到：「更重要的問題是，這樣的漲勢是否可能延續更久，並確認今年以來的波動性結束？簡短的回答是：可能不會。」

他表示，雖然近期美股有短暫反彈的潛力，但技術面已經遭受相當大的損害，因此現階段不太可能出現長期反彈。

史坦普500指數13日跌至5505點，跌至摩根史坦利先前預測的上半年交易區間下限5500點。而14日的市場走勢顯示，美股已經開始反彈。

大摩認為，其實眼前的美股修正早有伏筆：比如早在去年12月時美股估值已經過高，同時聯準會在大幅降息後暫時停止調整利率，美元也在去年底走強，這兩個因素都對第4季財報季的企業獲利預期造成壓力。

此外，過去幾年主導美股表現的科技巨頭正面臨新的挑戰。預計2025年人工智慧(AI)資本支出成長將放緩，這將對一些最大的科技股產生負面影響。

同時，大摩認為，美國不斷擴大的財政赤字預計將拖累未來的經濟成長。2024年第4季，美國財政赤字較上年同期激增40%。

雪上加霜的是，川普政策的不確定性如關稅 和美國政府效率部(DOGE)的影響，也為前景蒙上了陰影。

摩根史坦利表示：「再加上移民執法、DOGE和關稅等因素影響，美股受到打擊也就不足為奇了。」