Robinhood推預測市場中心 能交易球賽、Fed利率上限

交易平台Robinhood在其應用程式中推出一個預測市場中心，允許客戶根據事件結果進行交易，包括預期5月聯準會 基金利率的上限。

該公司已成為美國散戶投資人的代名詞，寄望從市場對事件衍生性合約日益增加的需求中獲利；隨著交易員試圖押注聯準會的決定或選舉等現實世界的結果，事件衍生品正在獲得關注，它提供與特定事件相關的直接的、全有或全無的收益。

然而，事件衍生性商品交易的興起引起了監管機構的審查，人們擔心類似賭博的風險和市場操縱的可能性。

今年2月，應美國商品期貨交易委員會(CFTC)的要求，Robinhood取消才推出一天、允許用戶對超級盃 結果下注的事件合約。

該公司之前推出的美國總統大選 押注合約廣受歡迎。

Robinhood表示，最近幾周一直與CFTC保持密切聯繫，並期待繼續與該監管機構合作。

Robinhood表示：「企業和投資人可以利用這些市場來對沖不確定事件和相關風險，例如選舉結果、監管變化或經濟變化。」

該公司表示，其預測市場最初將透過CFTC監管的交易所KalshiEX LLC在美國各地推出。

Robinhood補充說，符合條件的客戶還可以對即將舉行的男子和女子大學籃球錦標賽的結果下注。